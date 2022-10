Tinelli arremetió contra Clarín:“Espero que se retracten, es una mentira absoluta”

El diario señaló que el conductor de TV dio una charla para sobre “cómo dejar bien parado al Gobierno con los medios”.

El diario Clarín publicó una nota que señala que Marcelo Tinelli estuvo presente en una audiencia privada llevada a cabo en el Ministerio de Salud. El presentador de “Showmatch” habría tenido un diálogo con el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli. La reunión figura en el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior.

Según indica el documento, el conductor televisivo se acercó este jueves a las 11 al despacho del ministerio ubicado en Avenida 9 de Julio 1925. Además se detalla que el motivo fue para “hablar sobre cómo dejar bien parado al Gobierno con los medios”.

Vuelvo a este medio después de mucho tiempo, para decir que esto es una MENTIRA ABSOLUTA. No soy de contestar, pero lamento que un diario tan prestigioso, mienta así. Ayer estuve en mi casa casi todo el día y solo salí para llevar a fútbol a mi hijo menor. Gracias https://t.co/d1O0QdV3fV — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 22, 2022

A través de su Twitter, Marcelo Tinelli desmintió la información publicada por Clarín: “Vuelvo a este medio después de mucho tiempo, para decir que esto es una MENTIRA ABSOLUTA. No soy de contestar, pero lamento que un diario tan prestigioso, mienta así. Ayer estuve en mi casa casi todo el día y solo salí para llevar a fútbol a mi hijo menor. Gracias”.Minutos después, el ex presidente de San Lorenzo agregó: “Reitero que esta noticia es MENTIRA. Jamás fui a este Ministerio ni ayer ni nunca. Por si no quedó claro. Espero que Clarín se retracte. Gracias”.