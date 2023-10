Tinelli, picante sobre trabajar los feriados ¿y un palazo para Florencia de la V?: «Estamos en vivo como corresponde»

El conductor del Bailando 2023 apuntó picante contra quienes no laburan en vivo en los días festivos. Mirá.

Marcelo Tinelli y Florencia de la V | Instagram

Marcelo Tinelli inició el Bailando 2023 (América TV) este lunes con una particular aclaración sobre trabajar los feriados, lo cual no es menor luego de que Florencia de la V disparara contra los programas grabados en Intrusos y que Ángel de Brito y su panel ironizaran sobre los faltazos que tuvo la conductora a su ciclo por el fin de semana extra largo.

El conductor abrió la emisión con un picante mensaje: «Señoras y señores, lunes feriado en el Bailando y estamos en vivo como corresponde«.

Tinelli agregó: «Esto es lo que tiene que hacer el país entero, hay que laburar hasta los feriados. ¡Vamos!«.

Florencia de la V, irónica con Ángel de Brito, LAM ¿y el Bailando 2023?

Florencia de la V volvió a chicanear a LAM por el falso vivo que suelen hacer algunos días, debido a que Ángel de Brito debe ir al Bailando 2023 (América TV), ¿pero estos dichos solo van para el ciclo de espectáculo o recaen sobre el espectáculo de Marcelo Tinelli?

La conductora empezó el ciclo con un nuevo palito para los programas que no sale en vivo en el canal: «Yo les voy a decir una cosa: Intrusos es siempre en vivo, eh. Ojo, eh. Siempre: lunes, viernes… Porque América ¿qué es? Siempre en vivo y siempre con vos«.

Sin embargo, este dardo no solo le caería a Ángel de Brito y LAM, ya que el Bailando 2023 también sale grabado usualmente los días jueves y viernes. No sería menor este comentario de Flor, tomando en cuenta que Marcelo Tinelli es el gerente de programación de América.

Ángel de Brito y las angelitas chicanearon a Florencia de la V por faltar a Intrusos el feriado

Ángel de Brito y sus angelitas lanzaron dardos contra Florencia de la V en LAM (América TV) tras los idas y vueltas que tuvieron esta semana, pero esta vez fue en relación a sus faltazos que hace la conductora a Intrusos en los días feriados.

En medio de chistes bastante picantes y carcajadas, el periodista ironizó sobre el contenido del programa: «¿Está saliendo al aire esto? Estamos en vivo, no está grabado…«, lo cual es un perfecto palazo para Florencia de la V, ya que el día anterior ella hizo un fuerte hincapié en que Intrusos siempre salía en vivo, tras la polémica que desató que ella develara el falso vivo que hicieron en LAM con la última nota que dio Susana Giménez.

«¡Pedí la hora!«, agregó Yanina Latorre. «20:56. ¿Cuál es la temperatura?», replicó Ángel y la esposa de Diego Latorre respondió: «15 grados, 8 décimas». «Estamos en vivo y no estamos muertos, no somos ñoquis, no nos vamos de fin de semana«, sostuvo con mucha ironía De Brito.

«Todo en vivo«, sumó Marixa Balli y Fernanda Iglesias fue más directa al decir: «Venimos un viernes, no nos vamos a Colonia«, ya que Florencia viajó a Colonia del Sacramento este fin de semana extra largo junto a su esposo, lo cual suele ser una rutina para la conductoras cuando hay feriados, por lo cual es Marcela Tauro quienconduce Intrusos.