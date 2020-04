Tips para lavar y cuidar la cabellera masculina

Qué productos convienen para cada tipo de pelo y cómo usarlos

Puede ocurrir que los hombres le den menos importancia y, sobre todo, dedicarle menos tiempo y esfuerzo a su pelo que las mujeres.

Pero merece la pena invertir algo más de tiempo en la rutina capilar, especialmente cuando el cabello está seco, dañado o graso.

A ninguno le gusta que le dure limpio poco tiempo, tener picores y encontrar restos de caspa en la ropa. Todas estas cuestiones tienen solución eligiendo el producto adecuado y dedicando unos minutos más.

Tipo de shampoo

Existen para cabellos grasos, secos y con caspa. Este primer paso ya aporta cuidado al cuero cabelludo y al cabello. No sirve cualquier cosa y, mucho menos, sirve el gel de ducha o jabón de manos.

Si normalmente se usan productos de peinado (gomina, laca o cera), es importante eliminar los restos por completo. Un shampoo suave puede ayudar. Los hombres de cabello muy corto pueden omitir el acondicionador, pero quienes lo usan largo deberían usarlo.

Cabello seco y con caspa

Se impone sí o sí un shampoo especial anticaspa. Usarlo frecuentemente hasta ver mejores y después, con un par de veces en semana como medida preventiva, es suficiente. Pero no vale usarlo unos días y dejarlo.

Las sustancias activas, como el piritionato de zinc, combaten la causa de la caspa (que, en la mayoría de los casos, es un hongo de levadura), reduciendo así su formación.

Cabello graso

Puede tener varias causas: la alimentación, tocarse el cabello frecuentemente con las manos y la genética son factores de riesgo.

La recomendación es combatir la actividad de las glándulas sebáceas hiperactivas del cuero cabelludo con un shampoo sin siliconas para pelo graso. Estos contienen surfactantes que limpian y desengrasan completamente el cuero cabelludo para mantener controlada la producción de grasa.

En caso de elegir uno especial para cabello graso, es importante alternarlo (un día sí, dos no) con otro que sea hidratante suave y sin aceites.

Pelo largo

Además del shampoo adecuado al tipo de cabello, se pueden sumar estos productos:

– Acondicionador: Si se quiere mantener, además de largo, liso, este producto le aporta una especie de capa protectora que alisa la capa exterior de la cutícula que se ha vuelto áspera. Además, proporciona brillo, facilita el peinado y ayuda a domar el cabello encrespado.

– Mascarilla: Para mantener la melena saludable y brillante, usar mascarilla una vez a la semana. La forma correcta de aplicarla es de medios a puntas (en el cuero cabelludo no), dejándola actuar unos cinco o diez minutos y, después, enjuagarla muy bien hasta que no quede rastro.

– Tónico capilar: Es interesante para quienes se notan el pelo pobre, con pérdida de densidad. Lo regenera de la raíz a las puntas y promueve la circulación de la sangre, además de volverlo sano, fuerte y brillante.

– Shampoo seco: Sirve para adecentar una melena que no ha dado tiempo a lavar y también se puede usar para dar volumen instantáneo. Se pulveriza en las raíces, se trabaja con los dedos y luego se cepilla.

– Lavar la barba: Al lavar el cabello, conviene dar una pasadita a la barba. Lo mejor, con un shampoo suave que no reseque la piel. Después de lavarla, se puede usar un aceite para barba. Este actúa como un emoliente natural e hidrata gracias a su mezcla de aceites base y aceites esenciales. Además, la piel de la cara también se beneficiará.

Y recordá: dejá actuar todos los productos, enjuagá bien para que no queden residuos del producto y siempre tratá de usar agua tibia, no muy caliente, y a lo último, un toque frío no viene mal.

Fuente: Guapísimas