Todos lo hacen en los chats de WhatsApp pero pocos saben que es peligroso: puede borrar todo

Archivar los chats de WhatsApp puede ser peligroso: cómo evitar que se pierdan los mensajes

Por qué archivar chats en WhatsApp podría dañar el almacenamiento del teléfono celular.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial en el uso de aplicaciones de mensajería y videollamadas. Alrededor de 2.000 millones de usuarios utilizan la plataforma WhatsApp hoy en día y más allá de los beneficios de permanecer conectados de forma constante, existen ocasiones en que el exceso de contacto genera malestar en algunas personas.

Por el momento, la única función que ofrece WhatsApp para ordenar y limpiar la bandeja de entrada es la de «archivar» mensajes y chats. Para esto, la aplicación envía a una carpeta o «caja» los chats seleccionados. En el caso que una persona archivada vuelva a enviar un mensaje a través de WhatsApp, la conversación vuelve automáticamente a la bandeja principal.

Sin embargo, archivar un chat puede ser un gran error para las personas en el caso de no tener la suficiente memoria de almacenamiento en su dispositivo móvil. ¿Por qué? Al archivar una conversación, WhatsApp ocupa espacio en la tarjeta de memoria SD en el celular, en vez de guardarse en la aplicación principal, como el caso de los chats que quedan en la bandeja de entrada. En otras palabras, los chats archivados en la caja de WhatsApp ocupan almacenamiento directo del teléfono.

En esta misma línea, se recomienda eliminar para siempre las conversaciones para desocupar espacio de almacenamiento en el Smartphone. Para guardar los mensajes para siempre, se puede realizar una copia de seguridad a través de correo electrónico de manera 100% segura.

Cómo realizar una copia de seguridad segura en WhatsApp

Un experto estadounidense en ciberseguridad, Zak Doffman, reveló que para asegurar la privacidad de la aplicación se debe dejar de guardar chats en la nube de Google Drive. «Si usa la opción de WhatsApp para hacer una copia de seguridad de su historial de chat en la nube de Apple o Google, esas copias no están protegidas por el cifrado de extremo a extremo», detalla.

Por esta razón, se recomienda realizar copias de seguridad de los mensajes con el correo electrónico. Para esto, hay que ingresar a la plataforma y hacer clic en Configuración. Ingresar a «chats» e «historial de chats». Luego, seleccionar «exportar chats». Ahora, se desplegará un menú que permitirá elegir el contacto específico.

Una vez que se elige el chat, WhatsApp preguntará si incluir contenido multimedia o solo enviar el texto plano y emojis. Esta última opción, al no tener archivos como videos, imágenes y documentos, es menos pesada y más rápida.

Luego, WhatsApp permite a los usuarios elegir a qué correo electrónico enviar el registro de chat. Unos minutos después, llegará la conversación completa a través de la casilla de correo.

Cambian los chats de WhatsApp: qué es el modo vacaciones y cómo funciona

En los próximos meses, WhatsApp planea actualizar la función de archivo de mensajes. Para esto, ofrecerá un nuevo «Modo vacaciones«, una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. Debido a que la modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería, la compañía apura la nueva actualización.

Esta nueva función permite archivar las conversaciones y no recibir sus notificaciones, a menos que se ingrese a la carpeta de chats archivados. «Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo’ en el archivo, por lo que nunca será desarchivado», explica WaBetaInfo.

Esto cambia diametralmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función, las conversaciones archivadas no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

Desde un principio, esta función fue conocida como «modo vacaciones». Sin embargo, esta semana se dio a conocer que complementará la carpeta de mensajes archivados. Entonces, simplemente figurará una nueva opción «Ignorar chat y enviarlo al archivado».