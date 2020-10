Toma de tierras:Grabois advirtió que “va a haber 1, 2, 3, 5 o 20 Guernicas”

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) aseguró que el contexto que se vive en Presidente Perón podría repetirse en varias regiones si no se trabaja con una solución de fondo.

La usurpación de terrenos en varios puntos del país ha provocado malestar e indignación en ambas campanas que refieren al tema. Por un lado, los que defienden la propiedad privada; por el otro, distintas agrupaciones políticas que incluso incentivan a la instalación de las familias en las tierras ocupadas.

En el caso de la toma que acontece en Guernica, estaba previsto un desalojo a llevarse a cabo el 15 de octubre pero fue pospuesto como ocurrió en reiteradas ocasiones. En ese sentido, varios movimientos sociales se unieron semanas atrás para respaldar la usurpación e intentar frenar el desalojo.

Quien se pronunció al respecto de la cuestión fue el dirigente Juan Grabois, y no dejó pasar la oportunidad para dar una advertencia: “Va a haber 1, 2, 3, 5 o 20 Guernicas en la medida en que no se resuelva el problema del acceso a la tierra, al lote urbano, que cualquier familia humilde o de clase media pueda acceder a un lotecito y pagarlo en cuotas en un país donde el problema no es la escasez de tierras”

El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sostuvo en diálogo con Futurock que si bien “el foco de la atención hoy está en Guernica, en Argentina ha habido un promedio de 120 tomas de tierras por año en los últimos 30 años”.

“Los problemas sociales no se resuelven con violencia sino con diálogo”, expresó el referente en relación al desalojo pautado. Al respecto, planteó que una posible solución sería “la producción de lotes con servicios. Es una salida extraordinaria para los trabajadores y los vecinos que no tienen un techo propio porque alquilan o porque no pueden seguir viviendo hacinados en una barriada”.

“Hay que reactivar la economía y la actividad”, opinó, y resaltó que desde el MTE y otras organizaciones sociales impulsan “políticas de tierra, techo y trabajo” al tiempo que buscan “convencer al Gobierno de que es muy importante que haya un ingreso al universo amplio de personas. Veo como una paradoja que en Brasil, con un gobierno de derecha neoliberal, se haya reducido la pobreza y en Argentina se haya ampliado. Bolsonaro estableció la Renta Brasil, por un cálculo electoral seguramente, y les puso 100 dólares en el bolsillo a cada brasileño de sectores populares o de clase media baja”.

En esa línea, aseguró: “Quiero que en Argentina, con un gobierno nacional y popular, tengamos una política de ingresos superior a la de Brasil. Eso es importante que quede claro para la última etapa de este año”, y aventuró que 2021 va a ser “un año durísimo”.