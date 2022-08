Trabas a las importaciones: los argentinos podrían quedarse sin figuritas delMundial

Por las restricciones del Gobierno faltan insumos básicos para la fabricación de las tradicionales imágenes coleccionables.

Los inconvenientes causados por la falta de dólares y las trabas a las importaciones se agravan y alcanzan a diversos sectores, como el caso de la empresa que fabrica los clásicos álbumes de figuritas, que desde hace unos meses viene advirtiendo que la falta de insumos, podría dejar a los fanáticos sin las deseadas figuritas del Mundial de Qatar 2022.

Según la empresa, Panini Argentina, se están realizando contactos con autoridades de la Secretaria de Comercio, que ha quedado en manos de Matías Tombolini con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, para poder agilizar el ingreso de los productos necesarios para el armado de las clásicas figuritas.

La firma licenciataria oficial de FIFA, incluso debió postergar las ventas anticipadas virtuales, que tenían planeadas antes del lanzamiento oficial a nivel global que se espera para el próximo 7 de septiembre, ya que está en duda la materialización del álbum con sus correspondientes figuritas en nuestro país.

Teniendo en cuenta que el Mundial comenzará en el mes de noviembre, Panini juega contra reloj para poder cumplir con las fechas de tan esperado acontecimiento, que se ha convertido en uno de los condimentos más especiales para los espectadores de una Copa del Mundo.

Desde su primera edición en México 1970, la empresa italiana, fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, fue la encargada de crear los cromos de cada una de las selecciones participantes de todos los Mundiales. Desde ese momento, comprarlo y llenarlo se volvió una tradición.

En ese sentido, la cuestionada medida que tomó el gobierno de Alberto Fernández, generó que varios sectores no pueden abastecerse de insumos importados, y las dificultades para acceder a los productos que no se fabrican en el país, ya que las condiciones de pago a 180 días hacen que el proveedor del exterior no esté dispuesto a otorgar un crédito a tan largo plazo, no han más que complicado a las empresas.

Entre los rubros más afectados se encuentran la industria automotriz, tecnología, salud, telefonía, el sector agropecuario, las prestadoras de servicios, entre otros. Incluso el rubro alimenticio, como se conoció en los últimos días el caso de un fabricante de alfajores tradicionales salteños, que debió cambiar su envoltorio por la escasez de papel aluminio.