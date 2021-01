Traje negro y zapatillas: la potente simbología detrás del look de Kamala Harris en la portada de Vogue

La vicepresidente electa de Estados Unidos es la protagonista de la edición de febrero. Los detalles y los motivos detrás de su estilismo

Kamala Harris, la vicepresidente electa de USA es la nueva tapa de Vogue USA febrero (Photo: Tyler Mitchell)

La mítica revista Vogue en todas sus versiones hizo grandes apuestas para iniciar este nuevo año con todo. Lo hizo con Penélope Cruz para Vogue España y con Dua Lipa para British Vogue. Ahora llegó el turno de Kamala Harris, la vicepresidente electa de Estados Unidos, que protagoniza sonriente la edición de febrero de Vogue USA.

Kamala Harris fue elegida en el mes de noviembre como compañera del presidente electo Joe Biden. Harris, quien además, se convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto, es la primera mujer en posar para Vogue teniendo ese cargo político.

Con un traje de dos piezas de pantalón firmado por Donald Deal, la vicepresidente electa de USA protagoniza Vogue USA (Photo: Tyler Mitchell/ @voguemagazine)

La portada se viralizó en redes y lo que más sorprendió fue la elección del estilismo. Los outfits para acompañar las tapas y las fotos de la entrevista a Harris son de un estilo sporty chic, con trajes de dos piezas -su prenda predilecta- y en vez de zapatos de taco, zapatillas de lona.

Descontracturada y fresca, la vicepresidente electa de Estados Unidos eligió a los diseñadores Donald Deal, Michael Kors y a la marca Converse para esta edición de Vogue USA que tuvo el estilismo a cargo de Gabriella Karefa-Johnson, y la fotografía por Tyler Mitchell.

El look elegido para la portada fue un traje negro, de saco tramado y pantalón chupín del diseñador Donald Deal, combinado con remera blanca básica, completando su look con un doble collar de perlas y en sus pies las clásicas zapatillas Chuck Taylor negras de Converse.

Kamala Harris luciendo unas de sus zapatillas preferidas en un rally de Palm Beach State College, en West Palm Beach, Florida, el 31 de octubre REUTERS/Marco Bello

Esta elección de atuendo no es casual: resume la esencia de Harris, quien decidió lucir estas zapatillas, su calzado favorito, durante la campaña presidencial en el 2020, y dejar de lado los clásicos stilettos o zapatos más formales que suelen verse más a menudo entre los políticos. Fue una decisión muy inteligente, además, que generó cercanía con el público, alejándose de los looks acartonados de muchos de sus colegas. “Tengo toda una colección: unas negras de piel, unas blancas, tengo las que no se abrochan, las que sí, las que me pongo cuando hace calor, las que me pongo cuando hace frío y unas de plataforma para cuando llevo traje pantalón”, había dicho a The Cut.

Además, los colores de fondo son un tributo a sus años formativos en la sororidad Alpha Kappa Alpha, de la Howard University. Se trata de la primera sororidad afroamericana, y sus colores oficiales, el salmón y el verde manzana, fueron elegidos para adornar su primera portada de Vogue.

Kamala Harris con traje de Michael Kors (Photo: Tyler Mitchell/ @voguemagazine)

El segundo look elegido para la vicepresidenta electa fue otro traje de dos piezas con pantalón, en esta oportunidad en color hielo, de saco sastrero firmado por Michael Kors, con el distintivo de un prendedor en la solapa con la bandera de Estados Unidos. También completó su look con remera básica blanca, un collar de gemas, esclavas doradas y pulseras del mismo color.

En la entrevista con Vogue, Harris dijo: “Siempre me digo que puede que sea la primera en hacer muchas cosas, pero me aseguraré de no ser la última. Pienso en mis pequeñas sobrinas, que solo conocerán un mundo donde una mujer es vicepresidenta de los Estados Unidos, una mujer de color, una mujer negra, una mujer con padres que nacieron fuera de los Estados Unidos”.

Otras mujeres líderes que estuvieron en la portada de esta revista en años anteriores fueron Hillary Clinton en 2016 y Michelle Obama en varias ocasiones.

En diciembre Kamala Harris recibió delante de las cámaras de televisión la vacuna contra el COVID-19 de Moderna REUTERS/Leah Millis

En diciembreKamala Harris recibió delante de las cámaras de televisión la vacuna contra el COVID-19 en el único hospital público de Washington DC, en un intento de disipar la desconfianza entre la población ante la inmunización: “Se trata de salvar vidas”, subrayó. Harris se puso la vacuna de la empresa biotecnológica Moderna, la segunda que ha obtenido la autorización de emergencia por parte de las autoridades de EE.UU., en el United Medical Center, situado en una de las áreas más humildes del sureste de la capital, con una población predominantemente afroamericana y la más castigada por la pandemia, con el 20% de las muertes por COVID-19 de la ciudad.

Tras ponerse la vacuna, Harris bromeó con que apenas había sentido la inyección, y agregó que su marido, Doug Emhoff, la recibirá después. ”Quiero animar a todo el mundo a ponerse la vacuna, es relativamente indoloro, es realmente rápido, es seguro”, dijo la vicepresidenta electa a los periodistas, al tiempo que aseguró que estaba deseando recibir la segunda dosis.

El 20 de enero será al acto de proclamación del presidente electo y la vicepresidente electa, y Harris se convertirá así en la primera mujer en ocupar ese cargo. Pero, como suele repetir, no será la última.