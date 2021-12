Tránsito suspendió la licencia de conducir de la edil Soledad Gramajo

La concejal tiene un plazo de dos días, después de ser notificada, para entregar el carnet. Además, deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud para conducir.

El miércoles 24 de noviembre la Agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV) le había solicitado a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a cargo de Carlos Sauma, la suspensión de la licencia de conducir de la concejala Soledad Gramajo, a quien se la ve en un video manejando en aparente estado de ebriedad en la falda de un hombre.

La Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Ciudad, a cargo de Gilberto Pereyra, recibió la actuación del organismo provincial y decidió «suspender transitoriamente» la vigencia de la licencia de conducir de la concejal María Soledad Gramajo Salomón. La misma tenía vigencia por cinco años y vencía el 15 de mayo de 2023.

Según la resolución,a la que pudo acceder El Tribuno, el secretario de Movilidad decidió «intimar» a la edil que asumió el pasado 3 de diciembre a la «entrega obligatoria» del carnet de conducir en las oficinas del mencionado organismo. El plazo que tiene la edil es de dos días después de ser notificada.

Examen psicofísico

El organismo municipal, por sugerencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decidió ordenar que la actual concejal capitalina se someta a un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud para conducir. Se le ordena a Soledad Gramajo que en un plazo de cinco días se «someta a un nuevo examen psicofísico» a los fines de determinar su aptitud actual para conducir, el que deberá ser realizado por un profesional habilitado por la Agencia nacional de Seguridad Vial y en Municipio de Salta.

«(El examen) deberá ser amplio, expedirse sobre la aptitud/ineptitud para conducir y contener una evaluación minuciosa sobre: aspectos de personalidad, atención y concentración, mecanismos de defensa: cuáles son y cómo los utiliza, tolerancia a la frustración, control de los impulsos, agresividad, nivel de ansiedad, actitud frente a las normas y en situaciones de estrés y tensión, criterio de realidad, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Disposición ANSV 284/2020», expresa la resolución 0137 emitida por la Secretaría de Movilidad Ciudadana.

La resolución se da por lo solicitado por Juan Carlos Sauma, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y por el director Ejecutivo de la Agencia nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carigiano, en relación a los hechos protagonizados por María Soledad Gramajo Salomón. Carlos Sauma le remite a la Secretaría de Movilidad Ciudadana las presentes actuaciones a los fines de emitir dictamen respecto a los hechos protagonizados por la actual concejal capitalina.

Los escandalosos videos que salieron a la luz la muestran manejando un auto encima de un hombre, mirando constantemente el celular, con un menor al lado, esquivando una moto y un auto y en aparente estado de ebriedad.

«En la nota remitida el funcionario mencionado solicita que se evalúe la posibilidad de iniciar el trámite correspondiente, a los fines de proceder a la suspensión preventiva de la Licencia nacional de conducir de Soledad Gramajo y que se someta a un nuevo examen psicofísico a los fines de determinar su aptitud para conducir», expresa la resolución.

Movilidad Ciudadana

La Secretaría de Movilidad Ciudadana es el organismo competente en materia de emisión de licencias de conducir en el ámbito de la Ciudad de Salta, contando con un centro que posee el pertinente certificado de Centro de Emisión de licencia nacional de conducir, otorgado por la ANSV.

«Respecto al caso que me ocupa, destaco que el 23/11/2021 se viralizó en los servicios de mensajería instantánea, en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación un video aparentemente filmado con un celular en donde se observa a la vecina María Soledad Gramajo Salomón, conducir sobre el regazo de otra persona. Su identidad en el video fue reconocida por la propia contribuyente en diversas entrevistas que le brindó a medios nacionales y provinciales, siendo actualmente de público y notorio conocimiento», expresa la resolución.

El escrito resalta que dicha manera de conducir constituye una grave falta a la normativa de tránsito y seguridad vial, un peligro latente para los transeúntes y demás personas que puedan potencialmente circular por la vía pública, y una total desaprensión respecto a la seguridad de los aludidos.

Para las autoridades, este comportamiento evidencia «una alteración» en la capacidad conductiva de Soledad Gramajo y es por eso que se pide aplicar la suspensión de la licencia nacional de conducir.

Tribunal de faltas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, a cargo de Carlos Sauma, también había enviado la solicitud de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al Tribunal de Falta municipal para pedir la retención de la licencia de conducir de la concejala Soledad Gramajo.

El Tribuno dialogó con Diego Peretti, que tiene a su cargo el Juzgado de Tercera Nominación, y comentó que cuando retornó de su licencia encontró el pedido, al cual le dieron «curso» entendiendo que quien tiene que tomar la decisión si suspende o no la licencia es Movilidad Ciudadana, que es el centro emisor de las licencias de conducir.

«Nuestra competencia se da por una denuncia del funcionario público, pero ante una denuncia tiene que intervenir el área de constatación, que en este caso es Movilidad Ciudadana. En el caso particular de la concejala Soledad Gramajo, era imposible que puedan constatar porque era un hecho que ocurrió y no se mantuvo en el tiempo. Como esta infracción no se mantuvo en el tiempo, no hay forma de constatarla, no hay forma de que intervenga el Tribunal de Faltas de manera activa», explicó el juez de Faltas.

El titular del Juzgado Diego Peretti consideró que no correspondía investigar porque la facultad del Tribunal se limita a una denuncia, que tiene que ser constatada.

La resolución de Movilidad

1) Suspender transitoriamente la vigencia de la Licencia Nacional de Conducir emitida a favor de Soledad Gramajo, con vigencia hasta el 15 de mayo del 2023.

2) Intimar a Soledad Gramajo a la entrega obligatoria del documento mencionado precedentemente a la Secretaría de Movilidad Ciudadana en el Área de Licencia de Conducir, en el plazo de dos días de notificada la presente resolución.

3) Ordenar que en un plazo de cinco días Soledad Gramajo se someta a un nuevo examen psicofísico a los fines de determinar su aptitud actual para conducir, el que deberá ser realizado por un profesional habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Salta, deberá ser amplio, expedirse sobre la aptitud/ineptitud para conducir y contener una evaluación minuciosa sobre aspectos de personalidad: atención y concentración, mecanismos de defensa: cuáles son y cómo los utilizan, tolerancia a la frustración, control de los impulsos, agresividad, nivel de ansiedad, actitud frente a las normas y en situaciones de estrés y tensión, criterio de realidad, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la disposición ANSV 284/2020.