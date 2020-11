Tras caer 10 pesos el lunes, la cotización libre volvió a subir a $ 163

La divisa informal recuperó un peso al mismo tiempo que avanzaron los dólares financieros. En una jornada en que las cotizaciones bursátiles, tantocomo, subieron alrededor de un 1% –, respectivamente-, eloperó con pequeñas variantes ydel cierre del lunes, a

El oficial mayorista superó por primera vez el piso de los 80 pesos y registró una suba de seis centavos, cotizando a 80,03 pesos. De esta manera, la brecha cambiaria entre el billete formal e informal se posiciona en el 103,7%, lejos -al momento- del valor registrado el pasado 23 de octubre, cuando tocó su récord de 150 puntos porcentuales.

“Reducir la brecha cambiaria perdiendo reservas escasas o aumentando el riesgo país, no vale la pena. La elevada desconfianza requiere medidas fiscales y de desregulación contundentes”, dijo la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Por su parte, el dólar minorista comenzaba el martes en los $ 82,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA), lo que llevó al costo por unidad que pagan los minoristas a $140,66 luego de aplicar el 30% de recargo del Impuesto PAIS y el 35% de retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

El entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene la premisa de que los dólares paralelos (contando con liquidación, MEP y blue) se mantengan en los niveles de entre 140 y 150 pesos, lo que permitiría reactivar la alicaída economía doméstica, a partir de lo que anticipó El Cronista.

“De $ 168 lo bajaron a $ 160 con 3 palos (u$s 3 millones) y sólo le llevaron u$s 1,3 millón. Después no quedó nadie. El dólar MEP a $ 143 te pisa el dólar blue, ya que hay sociedades de bolsa que lo están arbitrando”, explicó un bróker, según consignó el mismo medio.