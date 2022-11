Tras el atentado, Cristina Kirchner reapareció con críticas a Macri y reclamos a las organizaciones sociales

La vicepresidenta confesó que en estos meses no dejó de pensar “qué hubiera pasado si hubiera gatillado”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a mostrarse públicamente tras el atentado sufrido hace poco más de dos meses en las puertas de su casa. La ex presidenta dio un discurso en un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar.

Cristina Kirchner expresó: “Esta es mi primera salida. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión. Yo también lo vi por televisión: el arma que pretendía volarme la cabeza. Dicen los psiquiatras que es mucho mejor porque eso te acompaña de por vida. Yo por suerte no lo vi. En estos meses y tres días no me podía sacar de la cabeza una idea: qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos”.

Respondiendo a las críticas al Gobierno, la vicepresidenta señaló: “En el 2019 cuando el macrismo endeudó al país de una manera demencial yo tenía la responsabilidad -como la fuerza más representativa después de las elecciones del 2017- para que el peronismo ganara las elecciones”.

Gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Unión Obrera Metalúrgica por la invitación a participar del plenario que realizaron hoy en Pilar. pic.twitter.com/uWXZ2bQKoP — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2022

Cristina Kirchner continuó con críticas a las organizaciones sociales: “Y aquí en nuestro país cual era la situación. Una dirigente que tenía que tomar una decisión y que no estaba muy acompañada que digamos. No es un reproche, es una descripción. Muchos decían que el ciclo de CFK está terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no aparecían tan decididos de enfrentar esa políticas”.

“Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento. Había que votar en contra de ciertas políticas, no de personas. La verdad que es necesario representar y organizar no solo al peronismo, sino a aquellos que creen poder tener una sociedad más equitativa. No me gusta hablar de lo que gasta el Estado, sino de inversión”, agregó la ex presidenta.