Tras el pedido de condena, Cristina realizó su descargo:“El juicio comenzó con esta ficción que armaron”

Con duras críticas a los fiscales, CFK expuso su defensa al pedido de condena y vinculó a funcionarios y empresarios cercanos a Mauricio Macri con José López

Con críticas a los fiscales y al proceso judicial que derivo en un pedido de condena de 12 años por parte de Diego Luciani y Sergio Mola, Cristina Kirchner hace un descargo a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Durante el día lunes, la Fiscalía pidió que se la condene a doce años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cerca de las 11 am, la vicepresidente comenzó con su defensa: “Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días, los fiscales en los cuales yo estuve sentadita en Comodoro Py escuchando esas acusaciones que no eran acusaciones, era ficción y un guión malo además de falso”.

Y siguió: “Empieza el juicio, nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. No es que no fue probado y hay dudas. No no solamente no fue probado sino que además se comprobó que era al revés de lo que decía y lo pudimos ver a partir de los propios testigos que fueron citados por el ministerio público fiscal”. A este panorama, agregó que “la sentencia ya está escrita”.

Respecto a la acusación que hicieron los fiscales, respecto a que las obras sufrían constantemente ampliaciones de presupuesto, CFK se amparó en un decreto lanzado en 2002: “Hay un decreto de la época de Duhalde, no del kirchnerismo que así lo preveía. Es el decreto 1295″, argumentó Cristina Kirchner, intentando echar por tierra las acusaciones de sobreprecios que se denunciaron. Y planteó dudas: “Nadie sabe de dónde sacaron esas cifras. Hay testigos que dicen que no hubo sobreprecios”.

Una vez realizado el descargo preliminar sobre la investigación en sí. La vicepresidente pasó al tema central de su exposición que, tal como adelantó Carlos Beraldi, su abogado, su argumento se centrará en el teléfono de José López, también acusado en la causa. Allí comenzó a mostrar una gran cantidad de mensajes que intercambiados entre José López y el empresario Nicolás Caputo.

El celular se secuestró cuando López fue detenido en junio de 2016 cuando buscó esconder en el convento de General Rodríguez bolsos con nueve millones de dólares y que devino en un juicio y posterior condena por enriquecimiento ilícito. CFK apuntó contra el fiscal por no prestar atención a estos mensajes y solo enfocarse en los que involucraban a Lázaro Báez: “Lázaro Báez tenía tres mensajes”, dijo.

“El fiscal Luciani dice que estuvo meses, lo conoce a Caputo, se lo debe haber cruzado en Los Abrojos, los hombres comparten vestuario, por eso no lo habrá llamado ni investigado”, apuntó. “Se juntaban empresarios de la obra pública pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”, agregó.

Los bolsos de José López tenían dinero de Nicolás Caputo

Mientras se adentraba en la estrecha relación entre López y Caputo, vinculó esta situación con el dinero que el ex funcionario del Gobierno de CFK arrojó a un convento: “¿Hubo asociación ilícita entre López y estos funcionarios? No, a López le dieron 7 años y a Gutierrez se ve que no lo vieron los fiscales. No lo hicieron porque no les convenía. No lo hicieron porque eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de obras publicas, no tengo la más mínima duda”.

Además, en línea con lo que planteó el Gobierno y el kircherismo en las últimas jornadas, Cristina insistirá con que las acusaciones de Luciani son una persecución del “partido judicial” y que se busca proscribirla antes de las elecciones del año que viene.