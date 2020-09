Tras el positivo de Toti Pasman, el resultado del hisopado de Juana Viale

Juana Viale

Juana Viale debió ser hisopada tras conocerse el positivo de uno de sus invitados del fin de semana.

Toti Pasman confirmó que le dio positivo el resultado de su hisopado por sospechas de coronavirus. El periodista deportivo estuvo el fin de semana en Almorzando con Mirtha Legrand como invitado: «Cuando me senté con Juanita no tenía ningún síntoma. Hasta ayer a la mañana estaba 10 puntos. Recién después de almorzar me empecé a sentir casado. Llamé a la producción de Juanita y le pedí disculpas».

Ante el hecho, la producción de Almorzando con Mirtha Legrand le hizo un hisopado a Juana Viale. «Debido a la noticia del caso de COVID positivo del periodista Toti Pasman, quien se realizó el estudio pertinente el lunes 1° de septiembre y fue invitado a “Almorzando con Mirtha Legrand”, grabado el pasado sábado 29 de agosto, StoryLab seguirá el protocolo que establece 48hs de contacto estrecho. Pese a que pasaron más horas (72hs), desde la productora hemos contactado a cada invitado que participó del programa para notificarlos y ofrecer realizarles el test. La Sra. Juana Viale no presenta síntomas, se realizó el testeo y el resultado fue negativo«, explicaron desde la productora.

«El resto del equipo se encuentra sin síntomas, pero tomamos la responsabilidad en StoryLab y acompañamos este momento. En cuanto a STORYLAB S.A., productora de los ciclos “Almorzando con Mirtha Legrand” y “La Noche de Mirtha” cumple con todas las normas de seguridad establecidas y graba con anticipo ambos ciclos con las medidas necesarias para preservar la salud y bienestar de los invitados y del equipo de trabajo. Así, en el piso sólo están presentes las figuras invitadas y el equipo de producción necesario para llevar a cabo ambos programas, sin público extra. Atte. STORYLAB S.A», reza el comunicado.