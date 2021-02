En qué estado se encuentran las negociaciones con otros laboratorios?.Tras la demora en el arribo de la Sputnik V,

En Casa Rosada se mantienen optimistas sobre el desembarco de mas vacunas en febrero. Sin embargo, el atraso de las negociaciones con los laboratorios complican el panorama El gobierno inició a el calendario de vacunación contra el coronavirus en un mar de promesas incumplidas. Casa Rosada había proyectado vacunar a unascon la Sputnik V pero, hasta el momento, s. En un intento de deslindarse de responsabilidad alguna, el gobierno alegó a los atrasos en la producción de las dosis en Rusia como la razón de no tener las vacunas.

Sin embargo, puertas adentro saben que las promesas incumplidas se vuelven en su contra y trabajan contrarreloj para cerrar contratos con otros laboratorios fabricantes de vacunas para suplir la falta de dosis. Uno de ellos es el la vacuna de Sinopharm, la compañía farmacéutica estatal de China. Serían un millón de dosis. Las tratativas se respaldan fuertemente en la performance del nuevo embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja. No obstante, en Casa Rosada calman los ánimos y reconocen que las negociaciones avanzan lento. Según consigna La Nación, aún falta que la Anmat reciba más información para aprobarla y que resta “adecuar los términos del contrato a la legislación local”.

Pese a los retrasos, el gobierno tiene una variable a favor: las vacunas que se negocian con Sinopharm ya se encuentran fabricadas por lo que su traslado al país podría ser a la brevedad.

Otra vacuna por la que sí tiene un contrato firmado es con la producida por Oxford-Astrazeneca. El Gobierno tiene apuntado el siguiente cronograma: 1,1 millones en marzo, 4,6 millones en abril, 4,6 millones en mayo, 3,4 millones en junio y 8,5 millones en julio. Sin embargo ante la ausencia de la Sputnik V, apuestan a lograr un adelanto para febrero en la llegada de las primeras dosis.

Situación similar corre con las que Argentina recibirá del sistema Covax de Naciones Unidas: el país tiene comprometidos 9 millones de dosis, pero aún no hay fecha de entrega. De acuerdo al cronograma del propio Ministerio de Salud, debería empezar la entrega de un flujo de nueve millones de vacunas de COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Sin embargo, una publicación reciente de la OMS da a entender que las chances de que lleguen las primeras vacunas se encuentran lejos. El mecanismo COVAX se trata de un fondo firmado por 92 países para garantizar la provisión de 2 mil millones de vacunas hacia el final de 2021. No obstante, este también está presentando problemas de abastecimiento de los laboratorios y la prioridad con estas vacunas la tendrán los países mas pobres que no pueden acceder a los antídotos por su cuenta. Argentina no es prioridad para los primeros lotes de vacunas de COVAX.

Otra negociación que lleva adelante el gobierno es con la asociación chino-canadiense CanSino Biologics y con la norteamericana Moderna. Pero estos laboratorios ofrecen proveer a la Argentina “recién en el tercer trimestre“, señalaron fuentes oficiales.

Con Sinovac, el laboratorio chino que le entregó cuatro millones de dosis a Chile esta semana, y que cerró acuerdos con Brasil y Colombia, las tratativas están frías, reconoció una fuente oficial a La Nación. Con Pfizer las negociaciones quedaron en un limbo jurídico luego de las condiciones legales que exigieron desde el laboratorio: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, había tenido un acercamiento con los ejecutivos de la filial argentina, luego de que las negociaciones se empantanaran por la ley de vacunas.