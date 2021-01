Tras la eliminación, Villa lanzó explosivas declaraciones y habló del video de la polémica El mundo Boca está que arde luego de la goleada sufrida en Vila Belmiro ante Santos. Para colmo de males en las últimas horas se viralizó un video debailando en un cumpleaños que indignó aún más a los hinchas xeneizes.

Tras el entrenamiento de esta mañana en el predio que el club posee en Ezeiza, el colombiano se acercó a hablar unos minutos con los micrófonos para aclarar el panorama y dar la cara tras la eliminación.

“Al hincha, le quiero pedir disculpas por lo que pasó. Uno no encuentra palabras. Fuimos con mucha ilusión a Brasil. Todos sabemos lo que deben sentir los hinchas y les pedimos disculpas”, deslizó el ex Tolima en declaraciones con TyC Sports.

Por su parte, aseguró tener la mente puesta en la final de la Copa Maradona a disputarse el próximo domingo ante Banfield. “La verdad que estamos muy dolidos. Fue un golpe duro para todos nosotros, toca pensar el domingo en ser campeones. No va a ser igual, pero tenemos que hacer las cosas bien. No tuvimos una buena noche, lo sufrimos. Ahora es pasar la página y pensar en la final del domingo. Vamos a darlo todo”

En relación a las imágenes que salieron a la luz en las últimas horas, Villa explicó: “Aclaro ante las cámaras de las imágenes mías que están rondando por ahí que fue un cumpleaños familiar en diciembre. Las imágenes las subió alguien cercano a mi representante y no era el momento para subirlo. Estoy dando la cara con los hinchas, no tengo nada que esconder y aclarando la situación”, redondeó.

Y Si, es Sebastián Villa. Que apenas 24hs después está en un Cumple.

Hagan lo que quieran, ya nos dimos cuenta que algunos NO sienten la Camiseta. Pero NO se pongan a publicar xq el DOLOR que siente el hincha UDS NO TIENEN IDEA!!

Tampoco entienden lo que es BOCA. pic.twitter.com/iiouITxMea