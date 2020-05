Tras la polémica, Susana Giménez volvió adoptar a la cachorra Rita

2020-05-19

La diva fue duramente criticada tras devolver a la cachorra al criadero.

Hace unas semanas Susana Giménez fue blanco de críticas al comentar que había devuelto a Rita, la cachorra que adoptó durante la cuarentena al criadero porque “la mordía mucho”; sin embargo, la diva fue nuevamente en su búsqueda.

Finalmente, el tiempo pasó y Susana cumplió con su palabra: volvió Rita. Inclusive ella lo relató en su cuenta de Instagram. «Volvió Rita!!! Y ya está corriendo por todo el jardín», contó la diva, junto a una foto de la mascota en su casa.

Por su parte, sobre el cuestionamiento de por qué había comprado un perro en un criadero y no adoptado, Susana había dicho: «¿Y dónde quieren que la compre? ¿En una farmacia? Yo tengo esa raza porque me encanta, pero también tengo un perro vagabundo. Aparte yo puedo tener el perro que se me da la gana. Si hay un perro de la calle que me encanta también lo agarro».