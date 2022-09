Tras la prohibición a los sojeros, crece la interna entre el ministerio de Economía y el BCRA

El titular del palacio de Hacienda apuntó contra el presidente de la entidad monetaria por haber dispuesto el impedimento a los empresarios del agro para comprar divisas en el mercado oficial.

La implementación del dólar soja durante los primeros días de septiembre trajo consigo nuevas restricciones impuestas por el Banco Central que generaron enojos no sólo en el sector agropecuario sino también en el Palacio de Hacienda.

La interna que dirimen el ministro Sergio Massa y el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, se profundiza tras el anuncio de la entidad financiera de prohibir la compra de los dólares en el mercado legal a las empresas del agro. De acuerdo al comunicado emitido, el cepo alcanzaba a los productores del sector, que acusaron al ministerio de haberles tendido una trampa por acceder al nuevo tipo de cambio para exportar.

En una primera instancia, el objetivo era acotar las restricciones a las “cerealeras y acopios, que salieron corriendo a deshacer posiciones por miedo a que el Centra aplique las restricciones en forma retroactiva”.

Miguel Ángel Pesce

Tras darse a conocer la medida, desde Hacienda “llamaron al Banco Central y le pidieron inmediatamente que corrigieran el error, porque no era lo que estaba previsto. Luego salió la resolución N° 7610 y corrigieron ese error, fue lo que se hizo”, explicaron cerca del círculo de Massa a A24.

Si bien no fue pronunciado oficialmente, en la intimidad del ministro aseguran que “desde el primer día acordó con las cerealeras que no fueran al CCL y al MEP; tenían un compromiso que no cumplieron y por eso el reto, pero el reto se hizo mal desde el Banco Central”, consignó Infobae.

Las fuentes que dialogaron con el mismo medio describieron el parecer del ex intendente de Tigre ante la medida. Según lo comunicado, Massa consideró que el Banco Central operó con “falta de Información acerca de qué medida estaba acordada” con el sector.

“Esto no va a impactar en la liquidación acordada: van 400 mil toneladas comercializadas y se liquidaron casi USD 4500 millones y quedan 9 días para llegar a la meta acordada de USD 5000 millones para las reservas”, expresó.

La palabra de la entidad que nuclea a aceiteros y exportadores

Al respecto, CIARA indicó en un comunicado que “las medidas del BCRA para restringir el acceso a los dólares financieros de los vendedores de soja no afectan a los exportadores del complejo cerealero oleaginoso, que se encontraban excluidos de acceder a esas operaciones por normas previas vigentes desde hace tiempo”.

“El equipo económico, que ya había anticipado sus preocupaciones sobre este tema durante las conversaciones de agosto, ahora implementó estas restricciones que se aplican a sociedades agrícolas que hayan vendido soja en septiembre pero no para personas físicas”.

“El BCRA mantendrá las cuentas especiales dólar link como refugio de valor para todas las personas jurídicas que tengan liquidaciones de venta de soja. El régimen especial termina el 30 de septiembre por lo que el BCRA debería revertir estas comunicaciones en plazos similares”, sostuvo CIARA.