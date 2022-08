Tras meses de rumores de romance,AlinaMoine yMarceloGallardo rompieron el silencio

La periodista se refirió a la relación que mantiene con el director técnico de River Plate, quien también habló para un programa de espectáculos sobre el vínculo que los une.

Con los rumores de romance ya instalados desde hace varios meses y ante la incertidumbre en torno a una posible reconciliación del director técnico con la madre de sus hijos, Alina Moine y Marcelo Gallardo salieron a aclarar cuál es la situación sentimental de ambos y rompieron el silencio sobre la relación que mantienen.

En diálogo con Socios del Espectáculo, la periodista deportiva aclaró que actualmente se encuentra sola e intentó esclarecer cuál es el vínculo que la une con el ex futbolista: “Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos”, sostuvo.

Sus declaraciones se desprenden de una conversación que mantuvo con Luli Fernández, una de las panelistas del ciclo de espectáculos de El Trece. La modelo contó que charló con la comunicadora luego de que trascendieran imágenes del director técnico de River junto a Geraldine La Rosa, con quien fueron padres de Nahuel, Matías, Santino y Benjamín.

Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa en el festejo de cumpleaños de su hijo menor, Benjamín

Las fotografías del cumpleaños de su hijo menor volvieron a poner en circulación especulaciones ante una posible reconciliación. Consultada sobre aquellos posteos, Moine sostuvo de forma categórica: “De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce”.

Captura del mensaje que le envió Alina Moine a Lulia Fernández, para “Socios del Espectáculo”

Tras el mensaje de la comunicadora, Fernández comentó que se comunicó con el entrenador después del programa y que le envió una captura de la charla que habían mantenido ambas. Inmediatamente, recibió un llamado de Gallardo, a quien calificó de “muy buena onda”.

En la supuesta comunicación telefónica, el exjugador se refirió a su relación con Geraldine: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”.

En sintonía con las declaraciones de Moine, Gallardo se refirió al vínculo que los une a ambos y -de acuerdo a las imágenes de los chats mostrados en el programa de espectáculos- comentó: “Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”.

Temas relacionados:Alina MoineEspectáculosMarcelo Gallardo