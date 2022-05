Tras nueva suba de tasa de interés:¿cuánto gano si pongo $100.000en un plazo fijo?

Con la reciente suba de la tasa de interés por parte del BCRA, los ahorristas que decidan poner su dinero en plazo fijo obtendrán hasta un 60,12% anual

El plazo fijo junto al dólar son las dos «inversiones» favoritas de los ciudadanos argentinos. Esto se debe, en gran parte, por su baja o nula volatilidad como también un «bajo riesgo» de «perder dinero» pese a que, en ambos casos, la inflación en este último tiempo fue superior tanto a la tasa de interés del plazo fijo como a la suba de los tipos de cambio libre del dólar.

En línea con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno argentino, el cual consiste, entre otras medidas, a ofrecer retornos «reales» a los ahorristas, el Banco Central ha decidido aumentar el tipo de interés para operaciones a plazo fijo debido al aumento de la expectativa inflacionaria.

¿Cuánto gano si invierto $100.000 en un plazo fijo?

El Banco Central acaba de aumentar la tasa de interés nominal anual en 200 puntos básicos, por lo que el interés ofrecido es del 48% anual.

Es importante recordar que este es el interés mínimo que debe ofrecer las entidades financieras, pero eso no quita que exista la posibilidad de que un banco ofrezca un interés superior.

Es decir, todos los bancos y entidades financieras que operan con esta clase activos no podrán ofrecer un porcentaje menor al 48% de interés anual, pero nada prohíbe que ofrezcan un número por encima de este.

Sin embargo, esto es casi imposible, debido a que los bancos no quieren endeudarse por encima de este porcentaje mínimo. Se debe, principalmente, porque consideran que se encuentra en valores demasiados altos y, en caso de ofrecer un porcentaje por encima de estos valores, tendrían que elevar su tasa activa, es decir, el interés que los bancos cobran al público por prestarles dinero.

Por orden del BCRA, los bancos comerciales elevan la tasa mínima de interés para operaciones a plazo fijo

Teniendo estos datos en cuenta, podemos estimar cuánto dinero obtendremos en caso de invertir $100.000 (tomando en cuenta esta tasa mínima).

Invirtiendo $100.000 en un plazo fijo a 30 días , en un mes obtendremos $103.945 aproximadamente, $100.000 de capital y $3.945 de intereses .

en un , en un mes obtendremos $103.945 aproximadamente, $100.000 de y $3.945 de . En el caso de poner el dinero a un plazo de 3 meses (90 días) obtendremos $111.835 aproximadamente, $100.000 de capital y $11.835 de interés .

obtendremos $111.835 aproximadamente, $100.000 de capital y . Si ponemos el dinero a un año (365 días) el monto será de $148.000 proveniente de $100.000 de capital y $48.000 de interés .

el monto será de $148.000 proveniente de $100.000 de capital y . En el caso de renovar constantemente el plazo fijo cada 30 días, a fin de año obtendríamos $160.120, representando una suba del 12,12% por encima de la tasa nominal

¿Es rentable hacer plazo fijo por períodos superiores a 30 días?

La respuesta es un rotundo no. Esto se debe a que si hacemos plazo fijo a 30 días y lo vamos renovando al finalizar el período obtendremos mayor interés. Es por el «interés compuesto», es decir, a obtener intereses sobre los intereses.

Por ejemplo, si invertimos $100.000 a 30 días, obtendremos (como ya mencionamos) $103.945. En el caso de hacerlo a 60 días, el monto sería de $107.890.

Como podemos observar, se duplica el plazo y también lo hace el interés ($3.945*2). Sin embargo, si el plazo fijo lo hacíamos a 30 días y luego renovábamos el mismo, obtendríamos $108.045, es decir, el interés obtenido en el segundo mes pasa de $3.945 a $4.100. Esto se debe a que en lugar de tomar como base los $100.000, toma como referencia $103.945.

Al renovarlo nuevamente, el interés se genera sobre los $108.045, elevando los intereses mensuales y ubicándolos en $4.262,60 obteniendo $112.307 en total ($100.000 de capital y 12.307 de intereses acumulados). Como podemos observar, este monto es mayor que poniendo el dinero en el plazo fijo directamente a 90 días.

Si bien la diferencia podría parecer «escasa», el monto se eleva sustancialmente con el pasar de los meses.

En el caso de renovar constantemente el plazo fijo cada 30 días, teniendo en cuenta que se reinvierte tanto el total del capital como sus intereses y suponiendo que las tasas de intereses no variarán nuevamente, a fin de año obtendríamos $160.120, representando una suba del 12,12% por encima de la tasa nominal anual, es decir, en concreto la tasa efectiva anual es del 60,12%.

En la teoría, en un contexto «normal», las entidades financieras no ofrecerían la misma tasa nominal anual para operaciones a 30 días como a 90 o a un año, ya que para lograr que las personas no estén constantemente renovando los plazos fijos a 30 días, con las posibilidades que les brinda a los bancos contar con el dinero de los ahorristas de manera garantizada por un mayor lapso, tendrían tasas diferenciadas, por lo que «hacer interés compuesto» no sería lo más rentable.

Sin embargo, como ya mencionamos, de momento, los bancos consideran que las tasas que están ofreciendo actualmente son especialmente altas.

Actualmente, para obtener la mayor rentabilidad posible, es importante hacer interés compuesto

Plazo fijo vs dólar: ¿cuál es la mejor opción?

Como mencioné al comienzo de la nota, tanto el dólar como el plazo fijo son las «inversiones» favoritas de los ciudadanos argentinos, por lo que es común que la gente se pregunte que opción es mejor.

Si bien no hay una «fórmula exacta» y tampoco se puede saber con exactitud lo que ocurrirá a finalizar el año, si podemos hacer algunas estimaciones. Para esta comparación tomaremos el tipo de cambio «MEP», también conocido como dólar bolsa, un tipo de cambio libre y legal.

En este caso no tomaremos el tipo de cambio blue, debido a que es un mercado bastante pequeño, fácilmente influenciable y no tiene una cotización exacta, ya que varía según la casa de cambio.

Poner el dinero a plazo fijo o comprar dólares suele ser la gran disyuntiva de muchos ahorristas

El dólar bolsa actualmente se ubica en torno a los $209, arrojándonos un total de 478,5 dólares aproximadamente. Suponiendo que conservaremos los dólares hasta fin de año, lo más justo sería comparar el valor del dólar al finalizar este año con respecto al interés compuesto que obtendríamos con el plazo fijo.

Para que el dólar iguale al plazo fijo, estos 478,5 dólares deberían convertirse en $160.012, lo que sería igual a que el dólar cotice en $334,5 aproximadamente.

Si bien esto no es imposible, es muy poco probable, teniendo en cuenta que, en estos últimos dos años, si bien hubo movimientos en su cotización, el incremento anual fue muy por debajo tanto de la inflación como de los rendimientos en los plazos fijos. Te puede interesar

En conclusión, todo apunta a que este año nuevamente el plazo fijo sea una mejor opción con respecto a la divisa estadounidense.