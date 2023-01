Tras sus fotos en bikini,Moria les respondió a quienes la criticaron: “Atrasan, ridículos”

La diva reaccionó filosa en sus redes sociales por los comentarios que recibió. “¿Así que me están cuestionando, amores?”, lanzó picante.

En los últimos días, Moria Casán quedó en medio varios conflictos mediáticos. Por un lado,le declaró la guerra a Fátima Florez por sus imitaciones, y también, recibió críticas por una foto en bikini que se difundió de ella. Ante eso, la diva reaccionó con sus característicos comentarios picantes.

A través de sus historias de Instagram, “la One” lapidó a todos los que la atacaron en este último tiempo. “Dejen de cuestionarme. Atrasan, ridículos, crotos”, manifestó ella con su típica “lengua karateka”.

Antes de hacer su función de “Brujas” en el teatro, Moria destinó unos minutos de su tiempo para expresarse por los comentarios que recibió. Fiel a su estilo, apuntó contra todos: “¿Cómo andan los artistas? ¿Cómo anda el outlet que va por la colectora y que no se sabe qué es, pero igual los bancamos? ¿Cómo andan los crotitos?”, lanzó tajante en referencia a sus colegas. “Les deseo que tengan una buena función y ganen platita”, dijo con humor.

«Brujas», el clásico teatral que Moria Casán protagoniza en el Teatro Multitabaris Comafi. (Foto: Instagram / moria_laone).

“¿Así que me están cuestionando, amores? Los conozco a todos, qué tupé. No lo puedo creer”, sentenció la diva. “Me dan asco, y a la vez ternura. Yo estoy feliz, con mi suceso de 32 años. Los quiero igual, bye”, concluyó Moria Casán sorprendida por las críticas de personas allegadas.

Horas atrás, la One también se había pronunciado en contra de una internauta que le cuestionó su físico y le pidió que se tapara. “Me amo, tapate vos, imbé…”, le respondió con altura y sin filtros.

Moria Casán planea llevar a Fátima Florez a la Justicia por sus imitaciones: “Quiero un billetito”

Moria Casán le declaró la guerra frontal a Fátima Florez y planea llegar hasta las últimas consecuencias. La diva contempla iniciar acciones legales contra la actriz que la imita en una de sus obras teatrales. Según explicó, cualquiera que use su imagen debe pagar, ya que abonó una importante suma para hacer el correspondiente registro. Por ende, la rutina humorística creada por la imitadora podría salir de circulación si Moria decide avanzar con el caso.

En medio de una entrevista a Intrusos (América), Moria Casán aseguró que quería “un billetito” en caso de que alguna persona decidiera inspirarse en ella y crear material artístico en torno a su nombre y figura. Ante la pregunta acerca de qué opinión le merecía el desempeño de la humorista para emularla, renegó: “No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los ‘80″.

Lo increíble de toda esta situación es que la amenaza de la exvedette no hizo retroceder a Florez. En respuesta por esto último, Fátima desafió: “Se va a llenar de oro porque hay un montón de artistas que la imitan. Hace muchos años que la hago, siempre con mucho cariño. Hago a muchos famosos y nadie me pide un mango”.

Aunque Fátima se mostró bastante despreocupada por los dichos de la conductora estrella, varios medios han enfatizado que Moria no contempla retroceder ante lo ya expuesto. “El cuerpo de abogados de ella ya tomó cartas en el asunto y, en los próximos días, las personas que usen su imagen sin permiso van a recibir novedades”, alertó el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos.