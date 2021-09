Tras una PASO con sorpresas y certezas, quiénes fueron los ganadores y perdedores de las elecciones

La gran victoria de la oposición, la derrota del oficialismo y los sorprendentes números del liberalismo ubicaron a los políticos como ganadores y perdedores tras la jornada electoral

Los resultados a nivel de partido político hablan por sí solos y demostraron quienes fueron los ganadores y perdedores en las PASO 2021. Sin embargo, a nivel personal la ecuación pueden diferir y no coincidir con el resultado electoral.

Alberto Fernández

El magro resultado obtenido a nivel nacional por el Frente de Todos lo ubica como uno de los principales derrotados en las PASO: los problemas económicos, una mala gestión de la pandemia y las imágenes de la fiesta en Olivos fueron la tormenta perfecta para un presidente notablemente golpeado por los resultados. Ahora tendrá por delante meses complicados en los que deberá dar vuelta una elección mientras sufre los embates del kirchnerismo más duro que lo hará único responsable del resultado electoral y lo condicionará para mayores cambios en el gabinete.

Cristina Kirchner

Sin dudas la otra gran derrotada de la noche. La vicepresidente no puede deslindarse de responsabilidades en una elección cuya campaña la tuvo al frente. A su vez, los resultados en la Provincia de Buenos Aires donde gobierna su hijo político Axel Kicillof demuestran que el descontento no es solo con el presidente. Con estos números Cristina será la primera presidente peronista de la Cámara de Senadores que no cuenta con quorum propio.

Horacio Rodríguez Larreta

Como contracara de Cristina, el jefe de Gobierno porteño es uno de los grandes ganadores. Con miras a su candidatura presidencial en 2023, jugó fuerte imponiendo a María Eugénia Vidal y Diego Santilli como candidatos en la Ciudad y Provincia. En ambos ganó aunque quizás no con los números proyectados, sin embargo, se posicionó bien de cara a los próximos comicios presidenciales.

Javier Milei

Su sorpresivo resultado lo posiciona como otro de los grandes ganadores. El economista libertario capitalizó el descontento de una parte de la ciudadanía con los políticos tradicionales y logró un 15% de los votos con proyecciones a crecer con parte del electorado que en las PASO apoyó a Ricardo López Murphy dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri

El expresidente termina las PASO con la particularidad de perder incluso en la victoria. Está claro que como uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio hace propio el gran resultado que obtuvo el espacio político a nivel nacional. Sin embargo, al expresidente le queda el agrio sabor del crecimiento político de Larreta en estas elecciones, con el apoyo a sus candidatos. A su vez, el exmandatario tuvo que asumir las derrotas de las listas que apoyó en las internas en Córdoba (Mario Negri) y Santa Fe (Federico Angelini) a manos de Luis Juez y Carolina Losada respectivamente.

María Eugénia Vidal

La exgobernadora bonaerense es otra de las que tiene la particularidad de saborear derrota en la victoria. Pese al triunfo de su lista en las internas de la Ciudad, no obtuvo el apoyo esperado y parte del electorado no le perdonó su pase desde la Provincia y su salida del radar político luego de su derrota en las elecciones de 2019. Ahora la flamante candidata a diputada deberá asumir la tarea de sumar todos los votos a su lista y que no migren a otras alternativas como la de Javier Milei.

Victoria Tolosa Paz

La candidata a diputada bonaerense del Frente de Todos terminó siendo la cara de una de las peores derrotas del peronismo en un histórico bastión como la Provincia de Buenos Aires y ya hizo un mea culpa al asegurar: “Nos dieron una cachetada; mas allá de los resultados, el mensaje no llega”. La ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ahora genera ruido puertas adentro del kirchnerismo quienes ahora dudan si era la candidata correcta.