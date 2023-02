Tres celulares Samsung con excelente relación calidad-precio desde $54.000

Si estás buscando comprar tu primer celular, o querés ahorrar algo de dinero comprando un teléfono barato, aquí tenés 3 buenas opciones de Samsung

Los celulares Samsung de gama alta pueden venir con todas las campanas y silbatos, pero si moderás tus expectativas, podés obtener un muy buen equipo del mayor fabricante mundial de teléfonos móviles por menos dinero.

Para esta lista iProfesional seleccionó los 3 celulares de Samsung en la Argentina que ofrecen la mejor relación calidad-precio, desde $53.999 hasta $147.999, aunque en uno de ellos podés pagar menos si aplicás al plan canje de la empresa.

Galaxy A53 5G: $147.999

Aunque se encuentra en el extremo superior del rango de presupuesto por sus $147.999, es uno de los celulares más completos que podés comprar, con soporte de software de cinco años que lo mantendrá funcionando mucho tiempo.

Tiene una configuración de cuatro cámaras que consideramos una de las más versátiles en este rango de precios.

El hardware de la cámara es muy bueno e impresiona la precisión del color.

Tampoco tiene la sobresaturación que afectó a otros teléfonos Samsung. Dicho esto, la lente macro no es tan útil como las lentes principales, ultra gran angular o teleobjetivo en el uso diario.

El celular Galaxy A53 5G aplica al plan canje de Samsung.

Otra cosa que seduce de este celular fue la duración de la batería. Se obtienen casi dos días completos de uso con una sola carga. Eso es principalmente gracias a la robusta batería de 5.000 mAh.

La carga también es bastante rápida a 25W. Llega a aproximadamente 85 minutos para completarla, lo cual es impresionante considerando el tamaño de la celda.

Sin embargo, al igual que otros celulares de Samsung, no se incluye un cargador en la caja, por lo que deberás comprar un cargador compatible si no tenés uno.

La pantalla Super AMOLED de 120 Hz es nítida, brillante y rápida, con una opción adicional en la configuración para reducir el rendimiento y ahorrar batería.

El procesador Exynos es lo suficientemente rápido para el uso diario. También viene con 128 GB de almacenamiento, con el beneficio adicional de una ranura para tarjeta microSD para una fácil expansión.

Características del celular Samsung Galaxy A53 5G

Pantalla Super AMOLED de 6.5″.

Super AMOLED de 6.5″. Tiene 4 cámaras traseras de 64Mpx/12Mpx/5Mpx/5Mpx.

de 64Mpx/12Mpx/5Mpx/5Mpx. Cámara delantera de 32Mpx .

. Procesador Exynos 1280 Octa-Core de 2.4GHz con 6GB de RAM.

Octa-Core de 2.4GHz con 6GB de RAM. Batería de 5.000mAh.

Memoria interna de 128GB .

. Resistente al agua .

. Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

y sensor de huella dactilar. Resistente al polvo .

. Precio: $147.999 en la tienda virtual de Samsung, hasta 10 cuotas sin interés. Aplica al plan canje por el cual se puede ahorrar hasta $35.558.

El celular Samsung Galaxy A53 5G tiene 4 cámaras traseras.

Galaxy A13: $72.999

Este asequible celular Samsung está dirigido a usuarios poco exigentes.

Sin embargo, tiene mucho que ofrecer, incluida una batería que te durará hasta dos días, un rendimiento más que adecuado para las tareas diarias y una cámara que hace un gran trabajo siempre que haya suficiente luz disponible.

El Galaxy A13 tiene buen rendimiento de la cámara principal y una excelente duración de la batería.

Combinado con el compromiso de actualización de Samsung en el espacio de Android, hay mucho valor aquí para los compradores conscientes del presupuesto.

El disparador principal de la cámara de 50MP toma muy buenas fotos con buena luz.

Los 5.000 mAh de su batería son capaces de durar dos días antes de necesitar una recarga.

El celular Samsung Galaxy A13 se vende hasta en 6 cuotas sin interés.

Características del Samsung Galaxy A13

Pantalla PLS de 6.6″.

PLS de 6.6″. Tiene 4 cámaras traseras de 50Mpx/5Mpx/2Mpx/2Mpx.

de 50Mpx/5Mpx/2Mpx/2Mpx. Cámara delantera de 8Mpx .

. Procesador Exynos 850 Octa-Core de 2GHz con 4GB de RAM.

Octa-Core de 2GHz con 4GB de RAM. Batería de 5.000mAh .

. Memoria interna de 128GB .

. Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

y sensor de huella dactilar. Precio: $72.999 en la tienda virtual de Samsung, hasta 6 cuotas sin interés.

Galaxy A03s: $53.999

Cuando comenzás a buscar celulares muy baratos, el Galaxy A03s es el único de Samsung que se puede recomendar. Con menos de $54.000, estás haciendo algunos sacrificios clave, pero aún podés tener una experiencia decente como tu primer celular «inteligente».

Aunque carece de rendimiento y calidad de fabricación, tiene una duración excepcional de la batería: dos días con un uso moderado.

No esperes jugar los últimos juegos ni nada, pero para consumir video de «streaming» la pantalla es grande y más que adecuada.

También la cámara principal es útil, aunque las otras lentes no hacen todo el resto del trabajo.

Características del celular Samsung Galaxy A03s

Pantalla PLS de 6.5″ .

. Tiene 3 cámaras traseras de 13Mpx/2Mpx/2Mpx.

de 13Mpx/2Mpx/2Mpx. Cámara delantera de 5Mpx .

. Procesador MediaTek Helio P35 Octa-Core de 2.35GHz con 4GB de RAM.

Octa-Core de 2.35GHz con 4GB de RAM. Batería de 5.000mAh .

. Memoria interna de 64GB .

. Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

y sensor de huella dactilar. Precio: $53.999 en la tienda virtual de Samsung, hasta 6 cuotas sin interés.

El celular Samsung Galaxy A03s se destaca por su batería.

Qué debés buscar en un celular con la mejor relación calidad-precio

Podés estar buscando comprar tu primer celular «inteligente», o querer ahorrar algo de dinero en la compra de un teléfono barato. No importa de dónde vengas, hay varios elementos clave a considerar cuando se trata de teléfonos con la mejor relación calidad-precio:

Valor sobre precio

Puede ser tentador comprar el celular más barato que puedas encontrar, pero hacerlo puede darte un teléfono que necesitás reemplazar cada año. Comprar un buen celular con una sólida promesa de actualización de su sistema operativo te ahorrará dinero a largo plazo, incluso si significa un golpe inicial para su bolsillo.

Rendimiento de cámara simple

¿Qué tan importantes son las cámaras para vos? Tenés algunas buenas opciones en este rango de precios, pero en su mayor parte, estarán limitadas a una buena cámara. Incluso si el celular tiene múltiples lentes, la cámara principal hará la mayor parte.

Liberado o con el operador

Al comprar un celular, siempre tenés la opción de ahorrar comprándolo a través de un operador. Sin embargo, esto en general limita tus opciones y bloquea ese teléfono a un solo proveedor durante la vida útil del dispositivo. Comprar un celular liberado cuesta más por adelantado, pero te permite cambiar de operador cuando quieras.

Android frente a iOS

¿Con qué plataforma tienes más experiencia? Cambiar de Android a iOS o viceversa no es demasiado difícil en estos días, pero volver a aprender todo llevará tiempo.

Los dispositivos de Apple tienden a costar un poco más, pero también duran más y reciben mejor soporte de software que cualquier dispositivo Android, aunque Samsung, Motorola y Xiaomi se están acercando.

El celular Samsung Galaxy A03s tiene tres cámaras traseras.

Calidad de fabricación

Un área clave en la que los fabricantes de celulares suelen reducir los costos es la calidad de fabricación. Los celulares económicos eliminan las características que se encuentran en los buques insignia y, en su lugar, emplean respaldos de plástico u opciones más antiguas de Gorilla Glass.

Hay algunas excepciones, pero si vas a ponerle una funda de todos modos, las fabricaciones de plástico no deberían ser un impedimento. Los celulares baratos no necesariamente son malos. Sin embargo, tendrán menos funciones y no durarán tanto como sus contrapartes insignia.