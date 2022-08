Tres disparos,un veneno que no fue y el destino del cadáver entre el hielo y el fuego:así murió Rasputín

Cinco conspiradores rusos se unieron para terminar con el monje que se había acercado demasiado a la zarina Alejandra. ¿El plan para matarlo tuvo participación de un agente británico?

Si se traduce literalmente, la palabra rusa “samoderzhavie” significa “sostener en las propias manos”. Esa palabra estaba al pie de una imagen caricaturesca de la zarina Alejandra junto a Gregory Rasputín. Ella mira al espectador mientras el monje, detrás, la observa a ella y con su mano derecha le sostiene un pecho. ¿Y el zar Nicolás II?

En 1915, debió dirigirse al frente de batalla para dirigir personalmente a sus ejércitos obligado por las sangrientas derrotas que le provocaban los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. La emperatriz, al mismo tiempo, pasaba más tiempo con su asesor, el monje Rasputín, y las murmuraciones sobre su relación alcanzaban tonos escandalosos. Encima a Rasputín lo iba a buscar el chofer personal de Alejandra para llevarlo a la residencia imperial en Tsárskoye Tseló, a veinticuatro kilómetros al sur de San Petersburgo, donde se reunía en privado con la zarina para orar.

La caricatura de la zarina Alejandra junto a Rasputín que circulaba en Rusia.

Los miembros de la dinastía Romanov querían ver muerto a ese campesino semianalfabeto y depravado, al igual que los militares y otros miembros de la nobleza. Alejandra no sabía o no le daba importancia a los rumores que hasta los ligaban sexualmente, que desprestigiaban a la monarquía y que también hablaban de la intromisión de Rasputín en la política del país. Para ella, era casi un santo por cómo cuidaba a su hijo Alexis, con hemofilia. Para los demás era imperioso deshacerse de él. Por poco lo logra una mujer sin nariz el 29 de junio de 1914.

El 29 de junio de 1914, en el antiguo pueblo de Pokrovskoie, en la Siberia Occidental, se acercó a Rasputín una mujer con el rostro cubierto con un velo. Él se llevó las manos a los bolsillos en busca de una moneda porque creía que era una mendiga. Entonces ella le hundió un cuchillo en el ombligo. Rasputín colocó sus manos sobre la herida y salió con tambaleante rapidez hacia la iglesia, mientras una multitud atraída por sus gritos atrapó a la mujer. Se trataba de Jionia Guseva, carecía de nariz, que según dijo había perdido por una reacción a la medicación a los 13 años, aunque los periódicos sostuvieron que fue a causa de la sífilis. De educación elemental, Jionia estaba persuadida de que Rasputín era un libertino y un falso profeta. Un tribunal consideró que la acusada sufría locura y fue internada en un centro psiquiátrico.

Rasputín junto a la zarina y su familia.

Rasputín y Félix Yusupov

Desde entonces, Rasputín era escoltado por agentes de policía. Se controlaban todos sus movimientos y todo su correo era interceptado y leído. Había conspiraciones para matarlo por estrangulamiento o envenenamiento, pero con semejante guardia nadie podía acercarse lo suficiente. Si la familia Romanov no dijo nada cuando Alejandra ordenó protegerlo, ahora se la pasaban ideando un plan para liquidarlo aunque con un obstáculo adicional: ninguno de ellos tenía el valor para hacerlo personalmente.

El que se anotó de inmediato para la tarea fue el impetuoso príncipe Félix Yusupov, de 29 años. Para él, matar a Rasputín era salvar a la Madre Rusia. Yusupov pertenecía a una de las familias más ricas del país y estaba casado con Irina, la única sobrina del zar Nicolás II.

Yusupov era heredero de la belleza de su madre, la princesa Zinaída Yusúpova. Se había convertido en una criatura irresistible para hombres y mujeres ya a corta edad. Con 12 años, tuvo su primer “ménage à trois”, del cual escribió en sus memorias: “Esa velada fatal arrojó luz sobre todo cuanto, hasta entonces, me parecía misterioso”. Yusupov estaba más destinado a la fiesta que a la alta política.

El principe Yusupov y su esposa Irina.

“Yo era entonces demasiado joven para gustar a las mujeres, mientras que podía gustar a ciertos hombres”, reconoció en sus memorias. “Cuando más tarde conocí el éxito con las mujeres, mi vida se complicó en manera proporcional a ese éxito”. Años después, conquistó a un miembro de la dinastía Romanov, la princesa Irina. Se casó con ella en 1914 y tuvieron una hija. En su biografía, en la que hizo una defensa de la homosexualidad (“los amores singulares”), aclaró su orientación: “Se ha dicho a menudo que no me gustaban las mujeres. Es totalmente falso. Lo que pasa es que los hombres mostraban una lealtad y una ausencia total de sentimientos interesados… No puedo decir lo mismo de la mayoría de las mujeres”.

A los 22 años, conoció a Rasputín. Como toda la nobleza, Yusupov odiaba a ese monje negro, sátiro intrigante conocido por su gran apetito sexual y sus gustos libertinos. Rasputín aborrecía con la misma fuerza a la aristocracia rusa menos a Yusupov de quien lo cautivó no sólo su fascinante personalidad sino sus modales exquisitos. El niño terrible de la corte aprovechó su poder de atracción para planear el crimen de Rasputín y así terminar con su influencia. Se hizo amigo íntimo, confidente y discípulo del monje. Cada vez que se veían se abrazaban, se besaban y hasta se daban palmaditas en la espalda. El príncipe escribió: “Tras cada uno de nuestros encuentros, tenía la sensación de haberme mancillado”. Pero no todos creían que el interés de Yusupov en engañar al monje y asesinarlo fuese exclusivamente político y hasta de clase sino que, como escribió el gran duque Nicolás Mijailovic, podía ser el resultado del despecho tras una relación íntima con Rasputín.

En octubre de 1916, Yusupov habló del asesinato de Rasputín con el gran duque Dmitri Pávlovich, un muchacho de 25 años, amigo suyo y primo del zar. Un mes después, Vladimir Purishkevich, filósofo y miembro del Parlamento ruso, se incorporó al dúo de conspiradores, y luego lo harían otros dos más, el teniente de la Guardia Imperial Serguei Sukhotin y el médico de origen polaco Stanislaw Lazovert, quien se debía encargar de administrar a Rasputín el veneno (cristales de cianuro de potasio).

Vladimir Mitrofanovich Purishkevich, uno de los conspiradores

El 19 de noviembre de 1916, Purishkevich pronunció un discurso en el Parlamento donde atacó la influencia que Rasputín tenía sobre la zarina Alexandra Fedorovna. “El mal viene de esas fuerzas e influencias oscuras que han forzado el acceso a altos cargos de personas incapaces de ocuparlos… de las influencias que encabeza Rasputín…”

La trampa a Rasputín

La familia de Félix Yusupov tenía un inmenso palacio en Petrogrado, junto al río Moika. Decidieron que ese sería el lugar para matar a Rasputín. Le tenderían una trampa, le dirían al monje que Irina, la esposa de Yusupov, no se sentía bien y que sería del agrado de la familia que Rasputín la visitara. Acordaron que lo recibirían en el palacio la noche del 16 al 17 de diciembre, a una hora muy avanzada que serviría tanto para ocultar la visita como para hacer creer a los guardianes de Rasputín que se quedaría a dormir en la mansión. Solamente había un problema, Irina se negó a participar y se había ido a la casa de campo familiar de Crimea.

Los cómplices decidieron seguir adelante con el plan. Ya verían de qué manera salvarían la ausencia de Irina…

La noche del 16 de diciembre de 1916, en el palacio de los Yusupov, los confabulados hicieron preparar una sala en el sótano, iluminada ligeramente por lámparas de colores y caldeada por el fuego de la chimenea. En la mesa colocaron un samovar para el té, galletas y los pasteles que sabían que le gustaban al invitado. El teniente Sukhotin preparó el veneno. Molió los cristales de cianuro de potasio hasta convertirlos en un polvo que el médico Lazovert esparció sobre los postres de crema. Yusupov le dio ampollas con una solución del veneno a Dimitri Pávlovich y a Purishkevich, para que lo derramaran en la copa de vino de Rasputín en el último momento antes de servir.

Sótano del Palacio Yusupov en Moika, San Petersburgo, donde Rasputín fue «envenenado».

Rasputín esperaba en su piso de la calle Gorokhovaya 64 que lo pasaran a buscar. Tuvo el honor que el propio príncipe Yusupov llegara en su automóvil conducido por el médico Stanislas Etienne Lazovert, en la ocasión disfrazado de chofer. Arribó apenas pasada la medianoche. Rasputín se había arreglado especialmente para la ocasión, es decir llevaba una camisa de seda color azul aciano, que la zarina había encargado especialmente para él, pantalones de satén y botas altas muy lustradas. Se había lavado el pelo y peinado. Yusupov diría después que olía a jabón barato.

Entraron al palacio por una entrada lateral, Dimitri y Purishkevich, que los esperaban, pusieron en el fonógrafo del piso superior la canción “Yankee Doodle”, típicamente estadounidense. En esa planta de arriba, habían llegado ya dos mujeres de visita para hacer creer a Rasputín que se estaba celebrando una fiesta. En un momento dado, le dijeron que Irina bajaría al sótano para conocerlo.

Un veneno de dudoso efecto

Yusupov le ofreció pasteles. Rasputín no tenía muchos deseos pero comió uno por cortesía. Y después otro. No pasó nada. Yusupov se puso nervioso pues no entendía por qué el veneno no le provocaba nada, ni siquiera un ligero malestar. Entonces invitó a Rasputín a probar un vino madeira característico de Portugal, cosechado en sus propios viñedos de Crimea. En la bebida ya habían vertido veneno. Rasputín tomó el vino con el ritual del experto catador y le dio otro sorbo. Sin embargo, increíblemente, el veneno seguía sin hacer efecto.

El monje la estaba pasando muy bien y le pidió a Yusupov que lo entretuviera tocando la guitarra. Después bebió té y como estaba cansando cabeceó varias veces con los ojos cerrados. Rasputín descansaba; estaba somnoliento, con modorra. Del veneno, ni hablar. Mientras, los compinches de Yusupov esperaban impacientes en la planta superior. Mientras Rasputín dormitaba, Yusupov subió a consultarles. Les dijo, muy enojado: “El único efecto del veneno fue hacerle eructar y babear sin parar”. El trío concluyó que no había otra salida más que matarlo a tiros.

EL británico Oswald Rayner, que según una versión le dio el último tiro a Rasputín.

Yusupov sacó una pistola Browning de su escritorio y volvió al sótano, donde encontró a Rasputín respirando con dificultad y quejándose de dolor de cabeza y ardor de estómago. Cuando el monje se levantó, Yusupov le disparó y le dio en un lado del pecho. Dimitri Pávlovich y Purishkevich bajaron corriendo y encontraron a Rasputín tirado sobre la alfombra de piel de oso que decoraba la estancia. El médico Lazovert lo declaró muerto y todos volvieron al piso de arriba. De esta forma, Lazovert puso en duda poseer elementales conocimientos médicos para distinguir a un vivo de un muerto.

Para Yusupov algo no estaba bien. Tenía un mal presentimiento que lo sobresaltaba. Bajó para ver lo que para Lazovert era un cadáver. De repente, cuando se acercaba, Rasputín abrió los ojos. “Sus ojos verdes de víbora me miraron con una expresión de odio diabólico”, escribiría Yusupov. En un esfuerzo titánico, Rasputín se levantó echando espuma por la boca y se abalanzó sobre Yusupov con bramido sobrenatural e intentó agarrarlo por el cuello. El veneno y el disparo en el pecho no parecieron disminuir su notable fortaleza pero en ese momento cayó de espaldas al suelo.

Yusupov le tenía mucho miedo a Rasputín; le asignaba facultades y poderes demoníacos. El príncipe tembló, tuvo náuseas y corrió hacia el piso superior en busca de ayuda. Purishkevich asumió el control de la situación, sacó su pistola y bajó al sótano. Descubrió que Rasputín había logrado salir por una puerta lateral que daba al patio cubierto de nieve, tambaleándose en su agonía. Lo persiguió y cuando lo vio, oscilando de un lado a otro, le disparó una vez pero falló. Volvió a disparar a la carrera y volvió a fallar. Rasputín dio unos pasos más y ya arrastrándose llegó hasta la puerta del patio cuando Purishkevich le disparó por tercera vez y le dio en la espalda. Luego hizo un cuarto disparo que le acertó en la frente.

Como Yusupov estaba demasiado trastornado, Dimitri, Sukhotin y Lazovert envolvieron el cuerpo del monje con telas y lo ataron con cuerdas. Debían deshacerse del cadáver. Lo arrastraron hasta el coche de Dimitri y lo llevaron hasta el puente Petrovsky sobre el río Neva. De ahí lo tiraron entre el hielo roto. Empezaba a amanecer.

¿Pudo Rasputín sobrevivir a tanto veneno esparcido en los pasteles?

Poco antes de morir, Lazovert reveló que había dudado y había sustituido el cianuro por una sustancia inofensiva. La autopsia le daría la razón.

Hubo otra intriga que jamás pudo aclararse tampoco, la presunta participación en el crimen del agente británico Osvaldo Rayner, a quien se señala como el verdadero matador del monje. Yusupov no lo menciona en su relato del asesinato, pero era su amigo y según esta otra historia, no comprobada, estuvo en la mansión del príncipe aquella noche. Rayner había sido enviado al Servicio Secreto de Inteligencia Británico en Petrogrado el 15 de diciembre de 1915. Se hizo amigo de Vladimir Purishkevich, que en noviembre de 1916 le informó sobre el complot para matar a Rasputin. Según el relato paralelo del final de Rasputín, fue Rayner quien le pegó el tiro en la frente y no Purishkevich. Pero esta historia quedó como habladuría.

Los rumores del asesinato de Rasputín y de la desaparición de su cuerpo llegaron muy rápido a Petrogrado. La Policía comenzó una investigación y la zarina Alejandra estaba muy pendiente de las novedades. El 19 de diciembre se encontró el cadáver cerca de la isla Krestovsky, con las manos congeladas por encima de la cabeza en un estremecedor gesto de autodefensa. Cuando se difundió la noticia, hubo quienes se manifestaron con alegría en las calles pero otros fueron a rezar a las iglesias o encendieron velas en señal de agradecimiento. Yusupov y Dmitri fueron considerados héroes nacionales.

El cadáver de Rasputín congelado tras haber sido sacado del rio helado.

El cadáver fue llevado a un hogar para veteranos del ejército en un furgón de Cruz Roja. Allí, hacia las 22.00, el médico Dimitri Kosorotov realizó la autopsia del cuerpo aún congelado, por orden directa de Nicolás II. Declaró que había recibido tres disparos de revólveres de distinto calibre: uno en el lado izquierdo del pecho, otro en la espalda y el tiro mortal en la frente, realizado a quemarropa. Pero no halló rastro de veneno en el cuerpo, sólo alcohol.

Se dice que la zarina Alejandra conservó como un talismán la camisa de satén que llevaba Rasputín. Una monja lavó el cuerpo, lo envolvió en una mortaja y colocó un icono de la familia imperial sobre su pecho. El 21 de diciembre a la medianoche el ataúd de cinc de Rasputín fue trasladado a Tsárskoye Tseló. Los zares y pocos asistentes fueron al entierro que se realizó en un lugar secreto de una capilla en construcción.

Pocos días después del estallido de la revolución de febrero de 1917, que tendría como una de sus consecuencias más importantes la abdicación del zar Nicolás II, se descubrió la tumba de Rasputín y se desenterró el ataúd, que fue llevado al Instituto Politécnico de Petrogrado. El nuevo Gobierno Provisional no quería que el cadáver se convirtiera en una reliquia y ordenó destruirlo. Se dijo: “Una muerte de perros para un perro”. La mayoría estuvo de acuerdo. Los restos de Rasputín fueron quemados en su sala de calderas del Instituto.