Tristeza en Hollywood: falleció Conchata Ferrell, «Berta» de Two and a Half Men

Tenía 77 años de edad. Estaba internada desde mayo, luego de haber sufrido un ataque cardíaco. El adiós de Charlie Sheen y Jon Cryer

Conchata Ferrell, mejor conocida por su papel de Berta, la mucama de la serie Two and a Half Men murió este martes, según publicó el estudio Warner en las redes. La actriz tenía 77 años.

“Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y estamos agradecidos por los años que nos trajo risas como Berta que vivirán para siempre”, tuiteó Warner Bros. TV, el estudio que produjo la serie que fue protagonizada por Jon Cryer y Charlie Sheen.

We are saddened by the loss of Conchata Ferrell and are grateful for the years she brought us laughs as Berta which will live on forever. pic.twitter.com/pGQaQveSxm — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 13, 2020

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR — Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

“Era una hermosa humana”, dijo Jon Cryer de Two and a Half Men. “Lloro por la mujer que extrañaré, y la alegría que trajo a tantos”, agregó.Otro de los que escribió en las redes fue Charlie Sheen. “Un amor absoluto. Una profesional consumada. Una amiga genuina y una pérdida dolorosa e impactante”, tuiteó quien lideró la ficción en su primera etapa.

La veterana actriz también obtuvo una nominación al Emmy en 1992 por su papel de Susan Bloom en L.A. Law. Fue una habitual de esa serie ganadora de un Emmy durante su sexta temporada. Sus otras series de televisión notables incluyen Good Times, ER, Buffy the Vampire Slayer, BJ and the Bear y Grace y Frankie.

Ferrell era una reconocida actriz de teatro. Ella obtuvo éxito fuera de Broadway como miembro original del Círculo de Repertorio de Teatro. Por su aparición como Gertrude Blum en “The Sea Horse” de Edward J. Moore, recibió un Drama Desk Award, un Theatre World Award y un Obie Award a la mejor actriz en 1974. Su papel como April Green en Hot L Baltimore de Lanford Wilson la llevó a Los Ángeles y a un papel estelar en la serie de 1975 de Norman Lear del mismo nombre.

Otras producciones notables en las que Ferrell apareció incluyen Battle of Angels en 1974 de Tennessee Williams (más tarde conocida como Orpheus Descending), y Picnic de William Inge en el Teatro Ahmanson de Los Ángeles.