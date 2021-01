Truco de WhatsApp: el atajo para crear un chat con vos mismo

Millones de personas en todo el mundo son los que utilizan la aplicación y encontraron en este truco una forma sencilla de anotar cosas

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, con miles de millones de descargas por parte de los usuarios.

A lo largo de estos años se han renovado constantemente en sus funciones, aunque todavía siguen apareciendo trucos que la hacen mucho mejor.

¿Cuántas veces quisimos anotar algo como para no olvidarnos y no teníamos a quién mandárselo? Hoy en día, las compras de supermercado por ejemplo, no suelen anotarse en el papel.

Por ese motivo, existe un pequeño truco para poder abrir una conversación con vos mismo, en donde podrás anotar la lista de lo que tienes que comprar, alguna contraseña o simplemente algún recordatorio importante.

Lo primero que debes hacer es ir a tu navegador y colocar en la barra de direcciones el siguiente enlace: https://wa.me/XXXXXXXXXXX (las X son tu número de teléfono, incluyendo el código de país, que en Argentina es de 54.

Después de entrar a esa “dirección”, espera a que se te habilite la función “chatear por WhatsApp” y allí podrás abrir una conversación con vos mismo, sin la necesidad de que ninguna otra persona lea esos mensajes.

Tras ello, podrás enviarte a ti mismo todos los mensajes que desees, evitando abrir el bloc de notas e incluso los datos de internet.

Lo que también puedes hacer, incluso para mayor comodidad y tener todo más a mano, es anclar el chat para que te aparezca primero. Sin dudas, este es uno de los pequeños trucos de la plataforma que más utilizaron los usuarios durante este último tiempo.

Fuente: Mitre