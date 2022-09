Tsunami sojero: más de USD 2.000 millones de exportación en la primera semana del “dólar-soja”

Así lo aseguraron fuentes de la exportación. La medida vence el 30 de septiembre y no será prorrogada ratificó el secretario de Agricultura. La opinión de los especialistas

En la primera semana de vigencia del dólar soja, los productores vendieron más de 4 millones de toneladas.

El dólar soja cumplió su primera semana de vigencia y las expectativas que despertó, fueron correspondidas. Al respecto, los productores comercializaron casi 4 millones de toneladas de la oleaginosa, y que luego permitió un ingreso de divisas por parte de los exportadores superior a los USD 1.600 millones de dólares. Sobre el último aspecto mencionado, hay que recordar que el domingo pasado durante la presentación del nuevo esquema que vence el próximo 30 de septiembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que el Gobierno aguarda USD 5.000 millones de recaudación, aunque hay expectativas de superar dicha cifra.

Según comentaron a Infobae fuentes de la exportación, el volumen que los productores de soja comercializaron en la presente semana se ubicó en torno a los 4,3 millones de toneladas, que luego derivó en un ingreso de divisas de los exportadores por 2.200 millones de dólares. “Fue contundente la primera semana”, agregaron. A todo esto, desde el equipo de análisisde la consultora FyO, el volumen provisorio alcanzó las 3.950.000 toneladas,de las cuales 2,63 millones de toneladas correspondieron a negocios nuevos, mientras que las restantes 1,32 millones fueron contratos con precios a fijar.

Además, desde FyO señalaron en relación a la exportación, teniendo en cuenta este aluvión de mercadería, se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 2,8 millones de toneladas, de las cuales 1,8 millones son de harina, un millón de poroto sin procesar y 42.400 toneladas de aceite.

Por otro lado, fuentes del mercado indicaron que la liquidación de divisas al cierre de la semana alcanzó los USD 1.660 millones, y le permitió al BCRA en el transcurso de septiembre, acumular compras por USD 1.042 millones, por lo cual el principal objetivo de la medida, que comprendía el fortalecimiento de las reservas, hasta el momento se está cumpliendo.

Lo cierto es que hasta el momento las operaciones que se registraron entre el lunes y el viernes de soja permitieron que se liquiden USD 1.500 millones, según informó ayer el director del Banco Central, Agustín D’attellis. De hecho, esto se encuentra plasmado en las compras del BCRA, que pasó ya hace algunas semanas de una posición netamente vendedora a comprar en cantidades considerables a partir de la implementación del cambio diferencial de $200 por dólar, más conocido como dólar soja, que llevó el precio de la tonelada de la oleaginosa en el mercado local a ubicarse entre los $68.000 y $72.500 por tonelada.

Hay que recordar que la medida lanzada por el ministerio de Economía, comenzó con un feriado en los Estados Unidos, por lo que ese lunes no operó el mercado de referencia de Chicago. No obstante, las bolsas locales no copiaron la suba que se produjo de USD 14 el viernes anterior, cuando en esa jornada no se registraron operaciones por el imprevisto feriado que decretó el Poder Ejecutivo Nacional, ante el intento de atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Pero lejos de replicar parte de esa suba, el lunes el Matba Rofex se desplomó y la posición septiembre 2022 bajó 25 dólares, que representaban unos $71.000 o USD 355 al tipo de cambio de $200 pesos, mientras que simultáneamente las posiciones noviembre 2022 y mayo 2023 comenzaron a subir. ¿Por qué? Para aprovechar estos $70.000, se empezó a vender la soja disponible, no con el fin de venta per se sino para aprovechar el diferencial de tipo de cambio, y se empezó a comprar las posiciones de noviembre y mayo, estás operaciones generaron que ambas posiciones suban”, indicó el informe de FyO.

El objetivo principal que persigue el denominado Programa de Incremento Exportador anunciado por Sergio Massa el domingo pasado, es fortalecer las reservas internacionales del país y el número que se persigue es la liquidación de divisas por USD 5.000 millones, que a la vista de los avances que se registraron durante esta semana, no parece una meta tan lejana. Esta semana, en una entrevista exclusiva con Infobae, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, anunció que el nuevo esquema no será prorrogado y descartó que se implemente un dólar diferencial a otros sectores de la producción.

El economista Jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo, consideró a la medida “efectiva” teniendo en cuenta el “único objetivo era generar mayor nivel de ventas de soja y de dólares. Eso lo está logrando. Inclusive, a todos nos llamó la atención el ritmo de ventas de estos últimos días. Yo esperaba que fuera efectiva, pero no este nivel de reacción”. Es por esto que el economista consideró que “a este ritmo es muy probable que se alcance el objetivo de los USD 5.000 millones (durante septiembre), que en algún momento parecía alto, pero ya no”.

En cuanto al efecto de la medida para los productores, Miazzo consideró que “fue beneficioso porque recibieron más pesos por cada tonelada, pero esto genera una suerte de puerta 12 donde un gran aluvión de oferta generó una baja del precio en dólares. Parte de la mejora cambiaria se terminó diluyendo por el efecto de los precios en dólares, tanto local como internacional”.

Por su parte, el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), Gonzalo Agusto, sostuvo que “evidentemente la medida ha funcionado traccionando más de tres millones de toneladas a la venta y obviamente representa una mejora en el precio vendido al productor”. No obstante, marcó que “hay que ver cómo sigue la próxima semana. Muchos productores lo que están haciendo es aprovechar este precio para canjear insumos para la próxima campaña, aprovechando la mejor relación producto-insumo que se da ahora. Por eso hay que ver los precios y que se mantenga por encima de los $ 70.000 la tonelada, que es lo que hace un diferencial”.