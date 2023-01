«Tu voz cuenta conmigo» ayudó a miles de personas

Impulsado por el diputado provincial, Omar Exeni, este proyecto en ejecución asistió a 4500 salteños que padecen tartamudez, entre otras patologías. Se dio asistencia en los barrios.

El diputado provincial Omar Exeni cumplió este año un sueño que abarca muchos sueños: el de superarse y, así, contribuir a que muchas personas puedan mejorar su calidad de vida.

Sucede que este año se puso en marcha el proyecto «Tu voz cuenta conmigo» que él mismo ideó y presentó ante los legisladores para ayudar, en principio, a las personas que tienen falta de fluidez en el habla y que luego se fue ampliando hacia otras patologías.

«Yo nunca hablé de mi tartamudez con nadie, me costaba muchísimo hablar sobre eso porque no me gustaba que la gente lo sepa», dice Exeni al inicio de una entrevista con El Tribuno. La historia ya trasciende fronteras y hoy ya les cambió la vida a más de 4.500 personas a través de este programa que consiste en brindar asistencia gratuita con fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos, a personas de los distintos barrios de nuestra ciudad.

Involucrarse

Lo que lo animó a poner él mismo la voz a este trastorno y a involucrarse en un proyecto de esta envergadura fue el notar que su hijo tenía principios de disfluencia. «Entonces me dije: ‘hay que laburar sobre el tema, enfrentar el miedo y hay que aceptarse como uno es’. Así que presenté un proyecto en la Cámara de Diputados, que es la creación de una consultora con fonoaudiólogos, psicóloga y psicopedagoga y la capacitación a todos los docentes de la provincia de Salta, para que cuando vean algún chico con tartamudez, lo deriven para los consultorios y que no lo expongan», describió.

Y todo se resume en la palabra empatía. «Para nosotros era muy complicado ir a hablar con una chica que te gustaba, el ir a tocar el portero de un edificio, que te pregunten tu nombre y no te salga, o ir a comprar una gaseosa o una tira de pan para la casa y demorar cuarenta minutos. También faltar al colegio cuando había lecciones orales, por ejemplo. Yo me quedé de curso porque falté a muchos exámenes orales y no quería exponerme, no quería que la gente sepa que yo tenía tartamudez. Me costó muchísimo aceptarlo», contó.

Pero cuando decidió enfrentar sus demonios del pasado presentó el proyecto «Tu voz cuenta conmigo» y se aprobó. «Ahí fue cuando me superé porque tuve que hablar en frente de 59 diputados, más la prensa, más todo lo demás. Y no me acuerdo de lo que dije en ese momento de los nervios que tenía, pero pude hablarlo y ese es el mensaje que le doy a todos los chicos: que si yo pude, ellos también pueden, que hay que aceptar ser como uno es, enfrentar los miedos y darle tiempo al tiempo. A mí me llevó 31 años».

El objetivo

Cuando presentó el proyecto, Exeni se propuso buscar a los chicos con tartamudez. Hasta los 30 años había conocido sólo a una persona con disfluencia pero pudo saber que en la provincia son 14 mil las personas que tienen dificultades en el habla, que el 5 por ciento de los niños de las escuelas lo tienen también y que, de ese total, el 1 por ciento padece tartamudez. «Yo creía que esos números eran imposibles, así que salimos los sábados con fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos y encontramos a más de 400 chicos con tartamudez y ampliamos este programa a chicos con autismo y retraso madurativo y llegamos a los 4.500 casos con estas disfluencias o discapacidades», contó.

Una historia de superación y acompañamiento

Una de las primeras experiencias laborales del diputado fue como mozo de su propia confitería. «Recuerdo que la gente se me burlaba. Me decían ‘Dale dale, ¿qué tenés de menú?’. Me costó mucho atender mi propio negocio; cuando ticketeaba y tenía que decir cuánto es, pero me fui superando. Y hoy, con 32 años, llegué donde llegué, a poder iluminar la Casa Rosada, a poder iluminar también el Congreso de la Nación, a poder iluminar la Cámara de Diputados de celeste por el Día Internacional de la Tartamudez. Para mí son logros muy importantes y posibles gracias al Gobierno de Salta», relató.

Cuenta Exeni que antes, cada vez que hablaba de su tartamudez, lloraba. «¡Mirá cómo estoy hablando hoy! Es que fue un año de superación, de logros, de llegar a que Salta sea la primera provincia en tener un proyecto con consultorios, capacitaciones para los chicos con tartamudez y talleres para los padres con hijos con tartamudez, porque hay que aceptar que tu hijo tenga disfluencia. Yo tengo tartamudez y me costó mucho aceptar que mi hijo tenga disfluencia. ¡Imaginate para un padre que no tiene tartamudez!», expresó con emoción.

El proyecto, además, llegó este año al Congreso de la Nación para que en todas las provincias del país haya un consultorio. Y las felicitaciones ya comenzaron a llegar desde diversos lugares del mapa: España, Canadá, Chile y Brasil, entre otros.

Omar Exeni está convencido de que el verdadero éxito consiste en levantarse cada vez que uno se cae. «En este caso significa demostrarles a los chicos que pueden, que nada es imposible, que nadie es perfecto en esta vida y que los sueños están hechos para hacerse realidad. Y yo este año cumplí un sueño: el de superarme, el de dar el ejemplo a mi hijo de que se puede y de encontrar a 426 chicos con tartamudez que van a tener un tratamiento totalmente gratis con un equipo de profesionales».

Así, durante 2022, el diputado Exeni, el equipo de profesionales y la asesoría de abogados, oftalmólogos y hasta agentes del Registro Civil, recorrieron los barrios Juan Manuel de Rosas, 17 de Octubre, 15 de Febrero, Castañares, Vicente Solá, Autódromo, Ara San Juan, Angostura, Villa Mitre, Floresta, Solís Pizarro, San Francisco Solano, Norte Grande, El Círculo, Finca independencia, La Paz, Solidaridad y San Ignacio.

El próximo objetivo es llegar al interior de Salta y a todas las provincias del país para hacer de todo el territorio argentino un lugar más inclusivo y amable.