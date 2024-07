Turbulencia en Air Europa: el video de un hombre que quedó atrapado en el maletero del avión

El vuelo de Air Europa que partió desde Madrid a Montevideo debió desviarse y aterrizar de emergencia debido a las fuertes tubulencias

La imagen del hombre que quedó atrapado luego de las turbulencias en el vuelo de Air Europa Foto: captura redes sociales

Un hombre quedó atrapado en el maletero del avión luego de las fuertes turbulencias registradas en un vuelo de Air Europa, que salió desde Madrid con destino a Montevideo.

Debido a las fuertes turbulencias el avión debió desviarse a la ciudad brasileña de Natal. Varias personas resultaron heridas, como un hombre que quedó metido adentro del compartimento para el equipaje de mano, en la parte superior del avión. Las imágenes fueron capturadas por otros pasajeros y se viralizaron en redes sociales.

One of the passengers on board the Air Europa flight that hit turbulence over the Atlantic had to be rescued from the overhead luggage compartment. https://t.co/UKtfioCRU4 pic.twitter.com/vU2BX6HX5z