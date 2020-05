Twitter estrena una nueva función perfecta para evitar spoilers

<p>Si sos de usar Twitter, es probable que ya sepas que la red social está haciendo pruebas con una nueva función que será la delicia de quienes estén hartos de que otros usuarios a los que no se les pidió su opinión anden respondiendo sus tuits.</p><p>Esta función está siendo promocionada bajo la consigna de solo poder mantener una conversación con las personas que se mencionen: basta con escribir el tuit, mencionar a la gente con la que se quiere conversar en ese hilo, ir al nuevo apartado de permisos del tuit y escoger que solo las personas mencionadas puedan responderlo.</p><p>De esta manera, cualquiera podrá ver el tuit y la conversación y dar Me gusta, pero solo las personas mencionadas podrán contestar.</p>

Testing, testing…



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

Twitter está promocionando la función bajo la idea de mantener una conversación solo con las personas que se mencionen

Por el momento solo algunas personas han podido probarla, y dentro de estas están quienes ya comenzaron a analizar otro tipo aplicaciones. Jason Schreier de Bloomberg News es uno de ellos, y publicó un tuit de prueba con un texto que en un escenario habitual ya le habría valido centenares o miles de comentarios de odio.

“Hora de probar esta nueva función de Twitter… Shadow of the Colossus es un videojuego aburrido”, se lee en el tuit en el que los comentarios están deshabilitados.

Time to try out this new Twitter feature……. Shadow of the Colossus is a boring video game — Jason Schreier (@jasonschreier) May 20, 2020

Pick up where we left off on June 19. #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/nFa26GPuw9 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 21, 2020

Esto seguramente abrirá nuevas posibilidades para que los creadores de contenido y publishers de distintas disciplinas promocionen sus trabajos sin el temor de que personas despreciables le arruinen la sorpresa a otras.

Recordemos que The Last Of Us Part II hace poco sufrió la filtración de todo su argumento y escenas clave, así que habrá que estar atentos a qué otras aplicaciones se le puedan dar a la nueva función.