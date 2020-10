Twitter prohíbe los mensajes que le desean la muerte a Donald Trump por COVID-19

Tras haber dado positivo de coronavirus,recibió el alta médica y los profesionales de la salud de la Casa Blanca confirmaron que ya no presenta síntomas compatibles con la enfermedad. El mandatario estadounidense, quien votará en las elecciones presidenciales en las próximas semanas, corre en las encuestas por detrás del candidato demócrata Joe Biden, quien se posiciona como favorito a ganar.

En los últimos cuatro años de mandato, Trump ha cosechado una gran cantidad de seguidores así como también de opositores, que se han hecho oír a través de las redes sociales en rechazo a las políticas que ha establecido la gestión republicana. Algunas de esas voces han llegado a cruzar el límite en materia de críticas e incluso algunos, le han deseado la muerte al presidente norteamericano mientras cursaba la enfermedad que se ha convertido en una de las peores pandemias de la historia.

Ante los reiterados mensajes y amenazas de muerte visualizados en Twitter, la plataforma decidió prohibir aquellas publicaciones que representen una norma de “comportamiento abusivo” de acuerdo a las políticas de la compañía.

“No toleramos contenido que desee, espere o exprese un deseo de muerte, lesiones corporales graves o enfermedades mortales contra un individuo o grupo de personas”, señaló Twitter en su Centro de ayuda.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf