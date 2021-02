Un asesor del Gobierno reconoció que no se vacunó lo prometido y que “va a llegar el invierno con una nueva ola”

A pesar del pronostico negativo, el infectólogo sostuvo que el país cuenta con tres o cuatro meses para evitar que se repitan los resultados del 2020 Pese a la llegada cercana a un millón de dosis de la vacuna Sinopharm que se suman a las 580.000 dosis dey 1.220.000 de la, un infectólogo que pertenece al comité de expertos que asesora al Gobierno desde el inicio de la pandemia asegura que. Se trata dequien reconoció que que no se llegó al número de vacunados prometido y no entiende el porque no se consiguieron mas.

“Lo que más me preocupa es que no llegamos a vacunar lo que habíamos prometido: 4 millones de dosis en enero de la vacuna Sputnik V y 14 millones en febrero. No han llegado y esto sí que no es bueno”, sostuvo López, en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Si usted no vacuna, va a ser lo mismo que el año pasado. Va a llegar el invierno y a empezar a aumentar y una nueva ola. Creo que esto es muy importante”, agregó.

Pese al déficit de vacunas el infectólogo reconoce que es crucial que se acelere el proceso de vacunación y se cubra el target principal (mayores de 60 años) antes de que comience el invierno: “Nuestro objetivo es de 7.400.000 adultos mayores para vacunar, como ideal. antes de que llegue el invierno”, detalló para luego advertir: “Estamos con un déficit de vacunas que tenemos que subsanarlo lo más rápidamente posible”.

Pese al complicado panorama que enfrenta el país para cumplir con el calendario vacunatorio estipulado, López se mantiene esperanzado. Según el especialista, el país cuenta con tres o cuatro meses para evitar que se repitan los resultados del 2020: “si trabajamos fuerte, creo que se puede evitar o por lo menos minimizar”.

“La vacuna, aún con la primera dosis, tiene una eficacia del 71%, tanto la de Astrazeneca como la Sputnik V y además previene la enfermedad grave”, explicó el especialista, pero volvió a enfatizar en su preocupación: “Ahora, si nosotros seguimos corriendo la fecha de arrancar con una vacunación masiva en el adulto mayor, entonces estamos en problemas para ver qué pasa en el mes de mayo o junio“.

Consultado por el escándalo de los vacunados VIP que derivó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, el infectólogo lo definió como “un episodio desafortunado y triste”, que fue visto por la ciudadanía como “un hecho pésimo”, aunque remarcó que de todas maneras “la gente quiere irse a vacunar, especialmente el adulto mayor que está muy cansado del distanciamiento y el aislamiento”.