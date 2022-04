Un buzo rescató una alianza en un lago y la premonición de la dueña se hizo realidad

Marcos Ponce encontró el anillo de las profundidades del Lago del Desierto, en El Chaltén, e inició una campaña en redes sociales para dar con la propietaria. “Se emocionó mucho y me dijo que era un mensaje del destino”, relató a TN.

Marcos Ponce estaba terminando su sesión de buceo en el Lago del Desierto, a 37 kilómetros de El Chaltén-Santa Cruz-, cuando un resplandor le llamó la atención. Para los buzos es habitual encontrar objetos en las profundidades, pero el hombre esta vez percibió que ese brillo escondía una historia. No se equivocó: era un anillo de oro 18 quilates con un apellido y una fecha.

“Cuando salimos a superficie, lo vimos bien y como tenía algunas características particulares pensamos que era una alianza y que podría ser importante para quien la hubiese perdido”, le cuenta a TN Ponce de 48 años y abogado de profesión.

El buzo, entonces, se puso un objetivo: ubicar al dueño o la dueña del anillo. Notó que, por su tamaño, podía haberle pertenecido una mujer. Lanzó una publicación en Facebook que en pocas horas fue compartida más de 7000 veces. Allí mostró fotos que dejaban ver un apellido: D’Amico.

Ponce mostró el día y el mes grabados en la pieza, pero se reservó un detalle para eludir potenciales oportunistas: el año. El propietario o propietaria debía conocerlo con exactitud. Caso contrario, se trataría de un impostor.

El anillo que el buzo encontró en el lago del Desierto. (Foto: gentileza Marcos Ponce)

El hallazgo del anillo: “Estaba haciendo unas fotos y vi un resplandor que me molestaba”

Si bien la publicación fue el último domingo, el hallazgo se produjo en marzo. “Yo soy de Esquel y me dedico al buceo deportivo hace 20 años. Fuimos de vacaciones con mi mujer y mi hija a Ushuaia y, a la vuelta, con mi compañero Hugo quisimos bucear por el Lago del Desierto”, comenta Ponce.

Y detalla: “Estaba sacando unas fotos del muelle cuando veo un brillo que me molestaba para hacer la foto. Era el anillo. Me acerqué y me lo metí en el chaleco”.

Días después, Ponce retomó su rutina en su lugar de residencia y el anillo quedó guardado un cajón. “Me quedé con la idea de hacérselo llegar a su dueño. Y este fin de semana me decidí: le saqué unas fotos con un lente macro para que se viera bien qué decía, e hice la publicación en Facebook”.

Marcos Ponce es abogado y se dedica al buceo deportivo hace 20 años. (Foto: gentileza Marcos Ponce)

La premonición de la dueña: “Si el destino resuelve que esto es para mí, el anillo me va a volver de alguna manera”

Tres horas después, cuando el posteo había formado una catarata interminable de comentarios, apareció la dueña.

“Rápidamente me dijo la fecha y el año: 2015. Y me contó la historia”, revela Ponce, que además es fotógrafo subacuático. “Son dos chicas, una de Río Turbio y la otra de La Plata. Se comprometieron y, por vicisitudes de la vida, una de ellas tuvo que volverse a la provincia de Buenos Aires. Ahí se cortó la relación”, explica.

La mujer de Río Turbio decidió deshacerse del anillo en el Lago del Desierto. Era el 10 de enero de este año y antes de arrojarlo, según relata el buzo, hizo un juramento: “Si el destino resuelve que esto es para mí, (la alianza) me va a volver de alguna manera”.

El lugar donde apareció el anillo. (Foto: gentileza Marcos Ponce)

“La chica me escribió emocionada: volvía a saber del anillo tres meses después de haberlo tirado al agua. ‘Algo me está marcando que no lo tengo que soltar’, me dijo. Me pidió si se lo podía enviar de nuevo a Río Turbio, y eso es lo que voy a hacer”, anticipó Ponce.

La historia, sin embargo, no termina allí. “A la 1 de la mañana me contactó la otra chica. También estaba muy emocionada y me dijo que tenía un muy buen recuerdo de su relación, así que quién te dice, ¿no?”, sugiere el buzo, abriendo el margen para un posible reencuentro entre las protagonistas -ambas pidieron mantener sus nombres en reserva- de aquel amor trunco.