Un camión sin frenos provocó un choque en cadena que involucró a 13 autos

Un camión de desagote que se quedó sin frenos provocó un choque en cadena de 13 autos en avenida Colón al 6.200, en inmediaciones a la zona del Tropezón, en Córdoba, en el que resultaron heridas dos personas.

Fernando, el conductor del rodado, relató: «Salí del peaje de La Calera y venía bien, tranquilo, y cuando empiezan a frenar los autos no me frenó el camión, y ahí me quise tirar para un costado para apoyarme en un colectivo y ahí le empiezo a pegar a un auto y otro y choqué como 5 o 6 autos».

Por su parte, el comisario encargado del operativo, Jorge Miño, dijo a Cadena 3 que el vehículo aparentemente se quedó sin frenos y embistió a una cola de autos que esperaba que el semáforo se ponga en verde.

Además, informó que hay dos personas con lesiones leves que fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

Además, comentó que trabajaron en el lugar -por protocolo- los servicios de emergencia y de rescate. (Cadena 3)