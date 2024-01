Un funcionario clave del gobierno de Biden habló con Royón por el litio

El principal funcionario del Departamento de Estado para los vínculos comerciales con América latina mantuvo una conversación telefónica con la secretaría de Minería, Flavia Royón, para profundizar la cooperación bilateral en el desarrollo de los minerales críticos –principalmente, litio–, una nueva muestra del interés de Estados Unidos en que la Argentina juegue un papel en la transición energética hacia una economía verde.

El subsecretario para Desarrollo Económico, Energía y el Ambiente del Departamento de Estado, José Fernández, habló con Royón, según informó el funcionario en su cuenta de X, antes Twitter. El gobierno de Javier Milei no difundió información alguna sobre la conversación entre ambos funcionarios.

“Gran conversación con @Mineria_Ar Flavia Royon sobre la profundización de la cooperación en minerales críticos con la nueva administración del Presidente Milei. Juntos, podemos avanzar en la transición a la energía limpia, movilizar inversiones en infraestructura y hacer crecer la economía para el pueblo de Argentina”, indicó Fernández.

🇺🇸🇦🇷 Great talk with @Mineria_Ar Flavia Royon on deepening cooperation on critical minerals with the new administration of President Milei. Together, we can advance the clean energy transition, mobilize infrastructure investment, and grow the economy for the people of Argentina. pic.twitter.com/TMS40JhLrN— Under Secretary Jose W. Fernandez (@State_E) January 11, 2024