¿Un ídolo de Boca salta a la política de la mano de Mauricio Macri?

Hoy viajó junto al ex presidente en una visita que hizo a la provincia de Santa Fe

El ex delantero e ídolo de Boca Juniors Martín Palermo sorprendió este jueves al aterrizar en tierras santafesinas de la mano del ex presidente Mauricio Macri. Ambos bajaron juntos del avión que trasladó al fundador del PRO en Santa Fe, donde compartieron tiempo con el referente local Federico Angelini.

NEXOFIN accedió a imágenes donde se los ve caminando juntos por la pista de aterrizaje del aeropuerto de Rosario.

Es la primera vez que “El Titán” da muestras concretas de sus intenciones de arribar a la política. El encuentro cumbre se dio a pocas semanas de que Palermo elogiara a Macri en una entrevista: “Era duro, se hacía respetar, difícil. Fue de los mejores presidentes que he tenido”.

#ULTIMO | ¿PALERMO SALTA A LA POLÍTICA CON MACRI?



El ex delantero de Boca acaba de aterrizar en Santa Fe junto a @mauriciomacri.



En el video se observa al actual DT caminando detrás del ex presidente de la Nación. pic.twitter.com/K0AZdTgTgp — Nexofin (@Nexofin) August 11, 2022

Macri y Palermo mantienen una muy aceitada relación desde el paso del ex presidente por Boca Juniors.

En su etapa como director técnico de Unión Española en Chile en enero de 2018 cuando Macri era Jefe de Estado, Palermo aseguró: “Veo que Macri está buscando encaminar al país, salir a flote en muchos temas. Noto optimismo. Será de a poco, es imposible de un día para el otro, pero desde afuera ven que Argentina está dando pasos para cambiar. No conozco mucho de política, pero veo las cosas que suceden. Cuando charlo con familiares o amigos, me cuentan que se están queriendo cambiar y mejorar algunas cosas”.

Palermo, sin club

La salida de Palermo de Aldosivi sorprendió a todo el fútbol argentino. Después de clasificar al “Tiburón” a cuartos de final de la Copa de la Liga, “el Loco” dejó el club marplatense en la semana previa al inicio del nuevo campeonato.

En mayo pasado, Palermo había revelado algunas de las razones que lo empujaron a dejar el club marplatense: “Uno evalúa ciertas cosas y a veces las prioridades y los objetivos son distintos. Siempre me costó tomar estas decisiones y duele hacerlo, pero a veces los caminos por recorrer son distintos. Le doy al club la libertad para que elija la manera de seguir conduciendo porque no soy quién para modificar ciertas estructuras. Eso sí, no sé si valoraron mi trabajo y lo conseguido en Aldosivi, Por eso me fui”.