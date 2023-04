Un medio de Francia lo dio por hecho: Lionel Messi se va del PSG

RMC Sport afirmó que el futuro del rosarino ya está definido y explicó los motivos. Como cuando se fue del Barcelona, la noticia generó impacto mundial.

El idilio entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain parece tener un final. Según el medio francés RMC Sport, el rosarinono continuará jugando como local en el Parque de los Príncipes porque su prioridad no es firmar un nuevo contrato, ante los cantos de sirena del Barcelona y del Inter Miami.

Así, ante la opinión del argentino, el PSG habría decidido no continuar con un Messi que termina su contrato el próximo 30 de junio y así cortar el tridente que se formó en verano de 2021 con Neymar y Kylian Mbappé. El club francés habría cambiado de idea en las últimas semanas, especialmente después de que ambas partes se pusiesen de acuerdo, tras el Mundial de Qatar.

Solo desde Qatar pueden hacer cambiar otra vez el futuro del argentino. Si el dueño del equipo parisino lo considera imprescindible, se le hará la oferta. De no ser así, lo dejará irse gratis.

Según RMC Sport, Messi se va del PSG (@RMCsport/Twitter).

La salida de Lionel Messi significa un alivio en lo económico para el PSG

La salida de Lionel Messi significa para el Paris Saint-Germain un alivio en lo económico. Kylian Mbappé, Neymar y el rosarino son los tres mejores pagados, y con mucha diferencia, de la Ligue 1.

Sin el argentino, el club parisino dejará de pagar los 3.375 millones de euros mensuales que percibe el rosarino, una buena noticia para cumplir el ‘Fair Play Financiero’.

Además, en lo deportivo Messi no pudo levantar la Champions League, el gran objetivo del club.

Lionel Messi fue silbado por los hinchas del PSG otra vez y la relación está más tensa que nunca

Lionel Messi fue silbado una vez más por los hinchas del PSG. Ocurrió antes del partido que el conjunto de la capital perdió por 1-0 ante el Olympique de Lyon. La figura del argentino fue reprobada por los fanáticos en el Parque de los Príncipes, justo en la semana en la que resurgieron las versiones sobre un posible retorno del jugador al Barcelona a partir de mitad de año.

El gesto de la afición del conjunto parisino ocurrió minutos antes del encuentro. Cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo y nombró a Messi, desde las tribunas bajó una mezcla de silbidos, abucheos e indiferencia. Distinta fue la situación cuando se mencionó a Kylian Mbappé, quien esta vez recibió aplausos. Thierry Henry se enojó con los hinchas del PSG que silbaron a Lionel Messi y pidió que vuelva al Barcelona. (Fotos: AFP – Reuters)

El vicepresidente del Barcelona y la bomba sobre Lionel Messi: “Estamos en contacto”

Consultado sobre si, de cruzarse a Lionel Messi, le pediría que regrese al Barcelona y si le gustaría un Last Dance del rosarino en el Camp Nou, Rafael Yuste declaró: “Y… te tengo que decir a todo que sí. A todo lo que me has preguntado te diría que sí porque sabe Leo y sabe su familia, el afecto que les tenemos, que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto, cuando fue su salida, por lo tanto, tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club”, lamento.

Lejos de dejar dudas, el vice del Barcelona luego agregó: “Si estamos hablando de La Masía, de fútbol base, estamos hablando de Leo, que vino aquí con 12 años. Por supuesto que me gustaría que él volviese. Lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que terminar bien y por supuesto, tenemos contacto con ellos”, sentenció sobre el entorno del rosarino, puntualmente sobre Jorge Messi, su padre y representante. El vicepresidente del Barcelona anunció que están en contacto con el entorno de Lionel Messi.

Al-Hilal hizo oferta formal a Lionel Messi

El Al-Hilal de Arabia Saudita hizo una oferta formal durante las últimas horas a la superestrella argentina y jugador del Paris Saint-Germain Lionel Messi. Según el medio saudita Gazette si el rosarino acepta la oferta monstruosa sería un gran impulso para el país con dos superestrellas del fútbol mundial en sus torneos locales.

Según el medio saudí, la excelente oferta del club de Riyadh incluye todas las ventajas establecidas para el jugador y cumple con las exigencias del mejor jugador del mundo.

Por lo tanto, una transferencia gratuita a Medio Oriente es una opción viable para Jorge Messi, padre y representante del jugador, quien estuvo en Riad en los últimos días, lo que generó varias especulaciones de que podría estar en negociaciones con algún club árabe.

Si Messi se muda a Arabia Saudita, lo pondría en competencia directa con su rival Cristiano Ronaldo, quien se unió a Al-Nassr, otro club en Riyadh, en diciembre pasado.