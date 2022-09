Un mínimo incidente con una lapicera dejó, otra vez, al desnudo el malhumor del rey Carlos III

Mientras el Reino Unido se prepara para los funerales de la fallecida reina Isabel II, el rey Carlos III, quien ascendió al trono el sábado pasado, protagonizó un nuevo momento incómodo que dejó al desnudo su malhumor. Otra nimiedad, tal como ocurrió días atrás, dejó en evidencia que al flamante rey no le sobra paciencia. Esta vez se enojó por equivocarse la fecha al firmar un documento.

Como era de esperar las imágenes se hicieron virales de inmediato.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX