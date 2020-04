Un periodista salió al aire desde su casa, pero un plano lo dejó en offside

El hecho le ocurrió al reportero de ABC News Will Reeve quien se rió del episodio en su cuenta de Twitter: «¡Llegué! De la manera más graciosa y vergonzosa posible», escribióUn periodista de ABC News presentó un informe desde su casa desde donde realizaba teletrabajo pero sin darse cuenta hizo un plano más amplio de la imagen y no se percató de que todo el público estaba viendo que no tenía puestos pantalones.

Esto muchas veces ocurre en esta época cuando muchos reporteros que trabajan desde su casa se visten más cómodos para salir al aire; y le pasó a Will Reeves quien se preocupó solamente por vestirse bien de la cintura para arriba a la hora de presentar un informe para el programa Good Morning America.

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

El problema fue que el periodista no ajustó el plano de la cámara como él creía y terminó mostrando sus piernas sin pantalones y su ropa interior. A pesar de que los conductores de no le dijeron nada, el momento se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Horas más tarde, Reeves se refirió al hecho en su cuenta de Twitter: “Llegué…de la manera más graciosa y vergonzosa posible”. Luego, agregó: “Con el fin de ser eficiente me había preparado con demasiada anticipación para hacer ejercicio después de salir al aire. El ángulo de la cámara, mis amigos, mi familia y un montón de gente que no conozco en redes sociales me han hecho replantearme mi rutina matinal”.

Luego con mucho humor expresó: “Cualquier consejo de estilismo por parte de toda esa gente que se pone pantalones, cinturón y zapatos para hacer sus informes desde casa, son bienvenidos. Ahora, de vuelta al trabajo, con pantalones”.