Un pueblo de España ofrece casa y trabajo a quienes se hagan cargo del único bar

La Alcaldía de Olvés recibió varias solicitudes de ciudadanos argentinos. «La gente tiene ganas de trabajar y hay falta de empleo», admiten ante la crisis.

En el marco de la pandemia de coronavirus y la crisis económica que provocó el aislamiento en varios países del mundo, la Alcaldía de un pueblo de España ofrece vivienda y trabajo para quienes se hagan cargo del único bar comunitario del lugar. Varios argentinos aplicaron a la oferta.

La propuesta llega desde Olvés, un pueblo de 120 habitantes ubicado en provincia española de Zaragoza. La publicación realizada en Facebook tiene como fin encontrar a una familia que se encargara del centro social del pueblo “a cambio de alojamiento y de una vida tranquila en el medio rural”, debido a que los últimos dueños ya se marcharon por la crisis.

Olvés, España: ofrecen casa y trabajo a quienes se hagan cargo del bar

Según informan, “el Ayuntamiento no cobraría alquiler por el negocio y les facilitaría casa”. Además, en caso de que los nuevos dueños tengan hijos en edad escolar, informan la existencia de un servicio de traslado hasta Calatayud para que continúen con su educación.

“Un pueblo sin bar y sin centro social es un pueblo sin vida”, explicó la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero. “Por eso buscamos a alguien que desee hacerse cargo, y nos encantaría si viniese con su familia, aunque también admitimos otras ofertas”, añadió según replica la publicación.

«Nos llegan correos de argentinos, italianos y una familia de nicaragüenses”, cuentan desde España

La única condición es que los nuevos dueños se den de alta como autónomos para tener “todo el regla”, indicó la alcaldesa del pequeño pueblo de España.

En una entrevista con el Periódico de Aragón indicó que recibieron “más de 200 solicitudes” para la oferta. “Los interesados precedieron de diversas provincias de España, como Sevilla, Córdoba, Málaga, Madrid, San Sebastián… Y algunos ya han visitado la localidad y se han presentado”, dijo.

Además de los locales, también destacó la postulación de extranjeros: “Nos llegan correos de argentinos, italianos y una familia de nicaragüenses”.

En tanto, la alcaldesa reflexionó sobre la gran convocatoria y la crisis económica mundial: “Me ha sorprendido y a la vez me siento preocupada, no por el pueblo porque seguro que a alguien encontramos para el bar porque entre tanta gente será fácil, pero me preocupa por la situación a nivel del país, significa mucho, la gente tiene ganas de trabajar y hay falta de empleo”.

Olvés, España: la convocatoria cerró a principios de octubre y recibieron más de 200 mails

