Un salteño ganó $108 millones con el Quini 6

La vendedora del billete contó el entusiasmo que se generó.

Un salteño resultó ganador del Quini 6 y se llevó 108 millones de pesos, convirtiéndose ayer en la persona más buscada de Salta.

La agencia que le trajo la suerte, y sus millones, se ubica en San Luis al 2400. Lucía es quien le vendió el billete ganador. Lucía destacó que recién se enteró en la mañana de ayer que uno de sus clientes se había convertido en millonario.

«Tengo un grupo de WhatsApp en el que los clientes me van mandando sus jugadas y ahí me dijeron que éramos la agencia que había vendido el billete ganador», contó Lucía, quien expresó que todos la felicitaron, hasta su empleadora.

Lucía también vendió un premio de tómbola de 190 mil pesos, así que está acostumbrada a darle suerte a sus clientes. Atiende 9 a 13 y de 17 a 21.50, levantando los números ganadores de todos los días.

Cuando se le consultó si recordaba los números del Quini ganador no dudó en enumerarlos.

«Sí recuerdo. Fueron el 22-28-27-04-10-29», aseguró y afirmó que estos números ya no volverán a salir.

Con los sueños

Entre las cábalas de los jugadores está el apostar el número de los significados de los sueño, como por ejemplo cuando se sueña con algún fallecido que habla, no hay que dudar y apostar al 48. Y Lucía aseguró que en «muchas ocasiones hizo ganar a sus clientes con los sueños. Ellos me cuentan qué soñaron o qué les pasó en la calle y yo les digo qué número jugar, y ganan», contó.

Para aquellos a los que no les gusta esperar los resultados, ahora Lucía, como el resto de los agencieros, ofrece la TomboExpress. Se trata de una apuesta que entrega los números ganadores en el acto, y entonces no hay que esperar para desilusionarse o salir a invertir el premio. Lucía tiene una lista de clientes que ayer no dudaron en comenzar a primera hora sus apuestas con una vendedora que trae suerte, y quién les dice en las próximas horas se suma otro salteños millonario. «Le deseo mucha suerte a mi cliente del Quini y que se cuide, cuide la plata y la disfrute», expresó la agenciera