Un Sauce llorón gigante cedió y cayó sobre una casa e ingresó en una de las habitaciones

Ocurrió hoy cerca de las 8 de la mañana. Los dueños de la vivienda todavía se encuentran atrapados en el interior debido a que no pueden salir a la calle. Rompió varias ventanas de vidrio, una puerta, y se posó sobre una terraza. La casa se encuentra sobre la calle Ejército del Norte, detrás del Monumento a Martín Miguel de Güemes. En las últimas 12 horas cayeron 48 milímetros en Salta Capital.

Un tremendo ruido despertó a toda una familia. En un principio creyeron que se trataba de un temblor, luego que algo había pasado sobre el Cerro San Bernardo, pero grande fue el asombro cuando observaron que ese estruendo era que sobre su casa se había caído un añejo Sauce llorón.

Parte del árbol y sus inmensas ramas ingresaron a una de las habitaciones, rompiendo la ventana de vidrio, y una puerta que da sobre una terraza. “Escuché el estruendo y me asusté, en principio creí que era un temblor, pero cuando me levanto observo que el árbol que está junto al frente de mi casa se había caídos sobre la entrada. Me asusté mucho y llamé a mis padres. Todavía no podemos salir de la casa. El árbol cubre toda la fachada de la vivienda”, le dijo a El Tribuno Carolina dueña de la vivienda.

Hacía mucho tiempo que la familia, y los vecinos que viven sobre la calle Ejército del Norte (justo detrás del Monumento al General Martín Miguel de Güemes) pidieron que el Sauce llorón sea removido del lugar porque se notaba que no estaba en buenas condiciones y que en cualquier momento podía suceder, lo que finalmente ocurrió. “Es un milagro que nadie esté herido, pudo haber sido una tragedia”, señaló uno de los vecinos que observaba atónito como el árbol se posó sobre la vivienda.

“Tengo las ramas del árbol dentro de mi habitación, a mí no me pasó nada, no sabemos cómo está la estructura de la casa, lo que puedo decir es que rompió una ventana de vidrio y una puerta. Este árbol era centenario, hicimos muchísimas denuncias para que lo saquen, pero nunca recibimos una respuesta de nadie. Sabíamos que eso podía pasar algún día, y las últimas lluvias, y el viento hizo que cada. Las raíces están secas por las fotos que nos mandan los vecinos, porque nosotros no podemos salir de casa”, agregó Carolina todavía asustada de la forma en que se despertó esta mañana.

Claro que los daños estructurales de haberlos en la casa podrán ser evaluados una vez que el Sauce llorón sea removido del lugar. “La camioneta se salvó de ser aplastada porque la movimos anoche”, dijo la mujer.

En 12 horas cayeron 48 mm en la Capital

Como las lluvias se dan en estos tiempos muy zonificadas, cabe aclarar que el Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes” ubicado en la zona sur de la ciudad registró 48 milímetros, entre las 21 de ayer y las 9 de este domingo, en la capital salteña.

En tanto, de acuerdo al recuento pluviométrico proporcionado por el meteorólogo Ignacio Nieva, entre las 21 del sábado, hora aproximada del inicio de las precipitaciones, y las 10 de esta mañana de domingo, en la zona norte se registraron 35 mm los caídos. “Es una lluvia importante, porque hasta ahora veníamos con un déficit del 30% en el acumulado total de temporada. Llamamos temporada en Salta al periodo que va desde octubre, que empieza la estación de lluvias, hasta los primeros días de abril”, explicó Nieva.

En tanto remarcó que en lo que va de enero “estamos en lo esperable, es decir que ha llovido normal para la primera quincena”.

El registro más importante se dio en Rosario de la Frontera, con 67 milímetros. Le siguen Tartagal con 48mm, Orán con 42, Metán 38 mm, Rivadavia 37 mm, San Salvador de Jujuy 35 (con bajas precipitaciones en La Quiaca y Perico de solo 7 milímetros). Con estas últimas lluvias muchas regiones de la provincia estarían próximas a disminuir el déficit de precipitaciones de la temporada.