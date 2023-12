Un sector de Juntos por el Cambio rechazó el DNU de Milei: “Le faltó el respeto a la democracia”

Desde la coalición opositora mostraron su malestar y destacaron que las medidas anunciadas por el Presidente debieron haber pasado por el Congreso, y tratarse dentro de un ámbito democrático.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei, con un paquete de medias de reforma del Estado a nivel económico, laboral, social y financiero, despertó el enojo de varios sectores políticos. Entre ellos varios dirigentes de Juntos por el Cambio.

Desde la coalición opositora, que en muchas medidas fue aliada de La Libertad Avanza, esta vez criticaron la decisión abrupta de reformular leyes como urgentes, cuando en realidad no tenían tal cariz.

Uno de los más duros fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, que señaló: “Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”.

“Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, agregó el ex auditor general de la Nación a través de su cuneta de X (ex Twitter).

Otra delas voces que se pronunció en contra de la decisión del mandatario nacional, fue la de la diputada de Juntos por el Cambio y presidenta de la UCR Capital, Mariana Coletta, que cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo para consensuar algunos de los cambios anunciados en el paquete de reformas.

“Un DNU no puede reemplazar al Congreso. Ayer, en cadena nacional, el presidente le faltó el respeto a la democracia a y la división de poderes. Hace falta generar consensos y proteger la institucionalidad para sacar adelante a la Argentina”, destacó en las redes sociales la legisladora.

Asimismo, añadió: “Imponer sin dialogar nunca funcionó. Claro que nuestro país pide un cambio, pero de ninguna manera el camino es a través del decreto que anunció el presidente. Esperamos de forma urgente la convocatoria a sesiones extraordinarias”.