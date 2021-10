Un sommelier promovió el vino de cartón en la TV Pública y las redes estallaron

Sucedió en el programa Cocineros Argentinos, causó revuelo en Twitter, y muchos apuntaron contra la emisora estatal

Curioso momento de la televisión argentina: las redes se convulsionaron con la aparición del conocido sommelier Fabricio Portelli en Cocineros Argentinos, en la Televisión Pública (TVP), para catar las variedades que ofrece una popular marca de vino argentino de cartón.

“Una de la cosas que hay que dejar bien en claro que este tipo de vinos no es para que los sommeliers se luzcan”, remarcó el licenciado en comercialización y periodista especializado en vinos argentinos.

“Con esto del carácter del terruño, la tipicidad varietal, y es por eso que estos vinos se toman como vos quieras”, agregó. “Estos vinos están elaborados por enólogos como cualquier otro vino”, cerró.

🍷🍇 SOMMELIER DE "UVITA" EN LA TV PÚBLICA



"Lo importante es la calidad, el perfume, el equilibrio de estos vinos, que están elaborados por enólogos y realmente sirven mucho para el disfrute diario", comentó un especialista en el programa Cocineros Argentinos, por la TV Pública. pic.twitter.com/WMUdMDBy5l — Nexofin (@Nexofin) October 27, 2021

La situación que pareciera normal para muchos, en otros despertó la queja, la risa y hasta indignación. Esto llevó a que el nombre de la marca del vino se convirtiera en tendencia en Twitter.

“Este país no para de generar bizarradas”, “Vos no te das cuenta pero nos están llevando derecho al primer mundo, nos están mostrando lo que es bueno de verdad”, “País terminando”, “Murió la tv publica”, “Más piso de mercado q esto no se me ocurre!!”, “Cata de vino Uvita en la TV Pública. Piso histórico de decadencia y pobrismo”, se pudo leer entre los mensajes que dejaron sobre el tema.

Argentina es un prostibulo barato en medio de la peor viya miseria pic.twitter.com/8hW5V68I3d — MANDANGA STYLE (@yiniuss) October 27, 2021

Icardi: “Soy millonario y tomo vino Uvita”. pic.twitter.com/ysJLaASEkB — El Licenciado (@LicMacoco) October 27, 2021

Cata de vino Uvita en la TV Pública. Piso histórico de decadencia y pobrismo. pic.twitter.com/1Cg3AyhxW7 — Doctor Gorila 🦅 (@ElDoctorGorila) October 27, 2021

Cata de vinos en la TV Pública: hoy nos deleitamos con Uvita. Absoluto pobrismo electoral. Fin.



Argentina, un lugar. pic.twitter.com/NjTAi6Z3ug — Manuel Adorni (@madorni) October 27, 2021

Estas fiestas: polenta con Uvita.

El piso de mercado kirchnerista no tiene antecedentes. pic.twitter.com/kEsQuA23H3 — Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) October 27, 2021

“Si existe un sommelier de… es porque ya estamos más cerca de Costa de Marfil que de las Baleares”; “La última vez que lo tomé, Menem era presidente. La economía totalmente destruida, como hoy. Previa de nuestra fiesta de egresados, año 99. Nunca más”, decían otros