Un tiroteo en una universidad en el centro de Praga deja al menos 15 muertos y varios heridos

PRAGA.- Al menos 15 personas murieron durante el peor tiroteo de República Checa este jueves, incluidas 14 personas en una universidad del centro de Praga y el padre del atacante, dijeron las autoridades. Además, el agresor, un estudiante de ese centro de estudios, murió en la escena.

“Más de 15 personas murieron y 24 resultaron heridas”, señaló el jefe de la Policía, Martin Vondrasek. El balance previo era de 10 muertos en ese ataque, que tuvo lugar en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en el centro histórico de la capital checa.

Střelba na FF UK: 11 mrtvých osob včetně útočníka, 9 vážně zraněných, 5-6 středě vážně zraněných, do 10 lehce zraněných. Počty se ještě mohou měnit.— ZZS HMP (@zzshmp) December 21, 2023

Según la policía checa, el autor del tiroteo era un estudiante de 24 años de Historia de la Universidad Carolina de 24 años y se inspiró en tiroteos similares en el extranjero. “Fue un ataque violento premeditado”, dijo Vondrasek.

Antes de la masacre, el joven había a su padre en la casa de su familia en la ciudad de Kladno, en las afueras de Praga, dijo en una entrevista Radek Jiroudek, oficial de Interpol Praga.

Por su parte, en una rueda de prensa, el ministro del Interior checo, Vít Rakusan, dijo que “no hay indicios de que este crimen tenga alguna conexión con el terrorismo internacional”.

Policías armados en el balcón de la Universidad Carolina en el centro de Praga, el 21 de diciembre de 2023MICHAL CIZEK



Poco después de las 15 hora local (11 en la Argentina), la policía checa indicó que estaba respondiendo a un tiroteo desde el edificio de la facultad de artes de la Universidad Carolina hacia la plaza Jan Palach de Praga, antes de informar que el atacante había sido “eliminado”, sin precisar cómo había muerto. “¡El hombre armado fue eliminado! El edificio está siendo evacuado en estos momentos y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar”, indicó después la policía en la red social X, antes Twitter.

El gobernador de la región de Praga, Bohuslav Svoboda, dijo que el tirador, cuya identidad todavía no trascendió, cayó del techo del edificio de la facultad de artes de la universidad después de abrir fuego hacia la plaza Jan Palach. La principal hipótesis apuntaba a un suicidio.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi— BNO News (@BNONews) December 21, 2023

La plaza también fue cerrada, y la policía pidió a la gente que evite las calles aledañas y permanezca en sus edificios. “Instamos a los ciudadanos a no permanecer en las inmediaciones y a no salir de casa. La intervención policial sigue en curso”, indicó.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných.— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Poco después del ataque, los estudiantes indicaron en redes sociales que había gente encerrada en las aulas mientras esperaban a ser evacuados. Un estudiante de periodismo oriundo de Kosovo subió una foto a su cuenta de X de una puerta totalmente bloqueada por bancos para evitar que el perpetrador ingrese.

“Actualmente atrapado en mi clase en Praga. El tirador está muerto, pero estamos esperando a ser evacuados. Rezando para salir con vida. Cerré la puerta antes de que el tirador intentara abrirla. Maldito infierno”, escribió.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Por su parte, la televisión checa ha compartido imágenes de la evacuación de estudiantes en Praga mientras que la policía informó que las operaciones estaban en curso.

VIDEO: Evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/4AEhi1xhOb— ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

Petr Nedoma, director de la galería Rudolfinum en una sala de conciertos frente a la plaza Palach, dijo a la televisión checa que vio al agresor armado. “Vi a un joven en la galería que tenía un arma en la mano, como un arma automática, y disparaba hacia el Puente Manes. Repetidamente, con algunas interrupciones, luego vi cómo disparaba, levantaba las manos y arrojaba el arma hacia la calle, estaba allí, en el paso de peatones”, dijo.

Reacciones

Citando los “trágicos sucesos de la Facultad de Filosofía”, el primer ministro checo, Petr Fiala, canceló sus planes en Olomouc, una ciudad de Moravia, al este, y regresó a la capital.

“Quiero expresar mi profundo pesar y mis sinceras condolencias”, añadió al tiempo que instó a los ciudadanos a respetar las instrucciones de las fuerzas de seguridad.

Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a PČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS.— Petr Fiala (@P_Fiala) December 21, 2023

Por su parte, Bohuslav Svoboda, el alcalde de Praga, dijo estar “completamente conmocionado por lo ocurrido en la Academia de Artes de Praga”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha expresado sus condolencias al pueblo checo. “Conmocionado por la violencia sin sentido del tiroteo que se ha cobrado varias vidas hoy en Praga. Expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todo el pueblo checo. Estamos de pie y de luto con ustedes”, escribió.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.



I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.



We stand and mourn with you.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Los delitos con armas de fuego son relativamente raros en la República Checa. En diciembre de 2019, un hombre armado de 42 años mató a seis personas en la sala de espera de un hospital en la ciudad checa oriental de Ostrava antes de huir y dispararse fatalmente, dijo la policía.

