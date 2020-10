Una de las aplicaciones más usadas de Google se está comiendo la batería de tu teléfono

Los usuarios que han reportado el problema no han encontrado otra solución que desactivar la app

Si ultimamente sentís que la batería de tu teléfono se estaba acabando mucho más rápido de lo habitual sin que estés haciendo algo diferente a lo que normalmente haces en tu día a día, entonces es probable que la culpa de este problema la tenga una de las aplicaciones más importantes de Google en Android: su PlayStore.

Lo preocupante de este asunto es que se trata de un problema que Google de momento no ha reconocido públicamente, y que no estamos hablando de una versión beta de la Play Store, sino de una actualización oficial que comenzó a desplegarse el pasado jueves 24 de septiembre, de hecho, al momento de escribir esta nota todavía no hay una nueva actualización disponible que parezca solucionar este problema.

Anyone experiencing CPU hog from Play store's download service? :/ pic.twitter.com/pw3tRTCoVf — Park Ju Hyung (@arter97) September 24, 2020

El medio Android Headlines mencionó que parecía ser un problema exclusivo de teléfonos OPPO Y OnePlus, sin embargo, con el paso de los días más usuarios se fueron sumando a las quejas en Twitter, y se menciona que otros equipos de marcas como ASUS y Samsung también presentan problemas, incluso puede que haya más modelos de otros fabricantes con este problema.

Por ahora los propios desarrolladores han intentado sacar conclusiones de cuál puede ser problema, y apuntan a que todo podría estar relacionado con el proceso encargado de las descargas en la Play Store, por lo que después de descargar la actualización de una aplicación el proceso se mantiene activo a pesar de no estar realizando ninguna descarga, situación que hace que la batería se gaste mucho más rápido porque la aplicación sigue trabajando de la misma manera en la que lo haría si estuviera descargado aplicaciones.

En el hilo de Twitter algunos afectados mencionan que han tenido que desactivar el servicio que esta causando problemas en la Play Store, sin embargo, otra solución es desinstalar todas las actualizaciones de la tienda de la misma manera en la que eliminarías una aplicación, pero después instalando el APK de la versión anterior a la 22.0.18, que es la que está causando el problema.