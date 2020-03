Una de las «vayainas» preferidas de Moria Casán dejaría «Incorrectas»

2020-03-14

El programa sufriría una importante baja en su panel. ¿De quién se trata? Moria Casan 2 Una de las «vayainas», nombre que le da Moria Casán a las integrantes de su panel en «Incorrectas», estaría a punto de dejar el programa. Se trata de Nora Cárpena, una de las favoritas de «La One» que en diciembre dejó su silla porque viajó a Mar del Plata a hacer temporada con «Mentiras Inteligentes», pero prometió volver una vez que finalizada la temporada. Sin embargo, la actriz habló con Teleshow y no estaría tan convencida de volver al panel de Incorrectas.

»No sé si vuelvo, el ciclo cambió mucho, hay chicas nuevas, no sé si quiero volver. La verdad es que yo me fui con toda la intención de regresar, pero hay gente distinta, no es el mismo grupo con el que empezamos el 14 de mayo del 2018. Yo casi no conozco a las vayainas nuevas», dijo Nora.

Es cierto que el ciclo fue variando y ya no están las históricas que arrancaron en el 2018, y más aún que en estos últimos meses se sumaron Leticia Bredice, Silvina Escudero, Sol Pérez y Angie Balbiani.

Por otro lado, Nora también está un poco cansada de la temporada, y del conflicto constante que tuvo con Mica Viciconte, con quien mantuvo varias peleas, porque según la actriz, sentía que la novia de Cubero estaba más para abrir un gimnasio que para interpretar un personaje en una obra de Chejov.

Ya en alguna oportunidad Carpena dijo: »Nadie es irreemplazable, la única que no tiene reemplazo es Moria Casán, las demás somos cambiables”.