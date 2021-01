Diputada K habló de“la maldición de exportar alimentos” y la oposición le salió al cruce

Fernanda Vallejos, una de las principales defensoras de imponer restricciones a la exportación de maíz, aseguró además que «es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos»que impuso el Gobierno Nacional y que, ante el rechazo de un sector del campo, se vio obligado a retrotraer.

Además, la diputada cercana a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, promovió el intervencionismo estatal para regular los precios internos de los productos exportables: “Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos”.

Y sumó: “Los precios de los bienes sensibles, empezando por los alimentos, deben estar en niveles razonables para que sean accesibles para el pueblo. Pero, además, salarios, jubilaciones e ingresos deben crecer por encima de la inflación y recuperar lo que perdieron en los últimos 5 años”.

La primera vez que leo que exportar alimentos es una “maldición”. Como califican los países que los importan? Bendecidos? La “maldición de los recursos naturales” es un debate clásico sobre cómo administrar “la abundancia” que sintetiza todo lo que hizo y hace mal el kirchnerismo https://t.co/9gs1cDTMaW — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 13, 2021

Luego, Torello compartió un cuadro donde desagrega el precio de la soja, el trigo y el maíz, destacando qué porcentaje del mismo va al productor y qué porcentaje va a derechos a la exportación y “distorsiones” impositivas: “Así están desacoplados los precios hoy. O no sabes nada o tu comentario es ideológico. Viendo el cuadro queda claro. Son 10000 millones de dólares. Si no pueden proveer alimentos , me parece que falta gestión. Y mucha”.

Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos. pic.twitter.com/WoQel0rnWu — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 13, 2021

Así están desacoplados los precios hoy. O no sabes nada o tu comentario es ideológico. Viendo el cuadro queda claro. Son 10000 millones de https://t.co/H2NP4CqcOd no pueden proveer alimentos , me parece que falta gestión. Y mucha. #DEJENENPAZALCAMPO pic.twitter.com/OA0PmuhOBC — Pablo Torello (@Pablo_Torello) January 13, 2021

Y cerró: “Me parece que la maldición no es esa. En el mundo no hacen lo que propones. Y ya que ‘gobiernan’ mejórenle el ingreso a la gente (como les dijeron en campaña) para que pueda comprar lo que necesita. Corriendo a la inversión no creo que lo logren”.