Una empresa ofrece tres meses de cerveza gratis a quien adopte un perro en cuarentena

Una empresa de cerveza estadounidense llamó a sus seguidores a adoptar perros a cambio de recibir tres meses de productos gratis

La cuarentena obligatoria llevó a que muchas personas alrededor del mundo enfrentaran en soledad el período de días de aislamiento. Esta decisión funcionó bien en Argentina, donde los casos de contagio por coronavirus Covid-19 recién superaron los 1000, pero en otros países se tomó de manera tardía y las consecuencias se miden en cientos de muertes diarias.

Ahora, el desafío que enfrentan los Estados es cómo salir de la cuarentena obligatoria y reactivar la dañada economía que dejará tantos días de aislamiento.

Mientras tanto, muchas empresas aprovecharon la cuarentena para hacer campañas de marketing originales. Una de ellas fue la cervecera estadounidense Busch que se convirtió en noticia por ofrecer tres meses de cerveza gratuita a quienes adopten un perro durante la cuarentena.

Everyone could use a companion for the couch right now. So if you foster (or adopt) a dog from Midwest Animal Rescue, we’ll give you 3 months’ worth of Busch to enjoy by their side. Go to https://t.co/S58CM3Z6OM to learn more.



RT to spread the word. https://t.co/2Afl5fhh9T pic.twitter.com/WebTTioZ2M