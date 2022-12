Una entrevista que da vueltas al mundo:la frase de una periodista argentina que hizo emocionar aLionelMessi

Tras la goleada ante Croacia, Sofía Martínez eligió ofrecerle un sentido agradecimiento al capitán de la Selección. El cruce se hizo viral y hasta el inglés Gary Lineker le dijo “tiene razón” en castellano.

El nivel que está mostrando la Selección y en particular Lionel Messi, tiene a todo el mundo del fútbol impactado a pesar de que nadie duda de que es el mejor jugador del mundo. Sin embargo, para los argentinos, hay otro nivel que no para de ser superado: el de “emocionalidad”. Lo que transmite Messi y lo que le transmiten a él está en un plano altísimo. Y post partido, en un mano a mano con una periodista argentina, hubo emoción de ambos lados.

La periodista Sofía Martínez, que trabaja en la TV Pública, le dijo a Lionel Messi una frase que lo hizo emocionar. No fue una pregunta y ella misma se lo recalcó, sino un blanqueo de sentimientos que los argentinos tienen en estos momentos por el capitán de la Selección, en una entrevista que ya da vueltas al mundo.

Qué dijo Sofía Martínez para emocionar a Lionel Messi

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, dijo, mientras Messi la miraba tiernamente, con los ojos vidriosos. Lionel Messi se conmovió con el mensaje de la periodista Sofi Martínez tras lograr la clasificación a la final del Mundial de Qatar 2022.

Y Sofía, quien está en pareja con otro periodista, el conductor de Telenoche Diego Leuco, profundizó su idea: “No hay nene que no tenga tu remera que no sea la original, la trucha o una inventada imaginaria. De verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón”.

Lionel, entre tímido y sorprendido, la escuchó y le agradeció: “Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable: llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé”, dijo Messi, visiblemente emocionado.

Sofi Martínez en el Estadio Lusail, donde la Selección consiguió el pase a la final del Mundial. Foto; Instagram @sofimmartinez

Y también, al igual que lo había hecho antes la periodista, puso en negro sobre blanco su escala de valores: “Es fútbol, puede pasar de todo. Lo bueno es que los argentinos aprendimos un poco eso y ya lo que importa no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido. Antes por ahí se valoraba más ganar o perder y hoy creo que la gente valora otra cosa”.

Y recalcó su confianza y su ánimo: “Pero no tengan duda de que vamos a jugar como lo venimos haciendo, intentando dar todo y dando el máximo como lo hicimos en estos cinco partidos”.

Lionel Messi, exultante, le tira un beso a su familia en el Estadio de Lusail. (Foto: Reuters)

Si bien está acostumbrado a recibir muestras constantes de cariño desde hace años, se nota que el Messi de hoy tiene una percepción diferente de las cosas, lo que le permite absorber de una manera más profunda el amor recibido. “Estoy sintiendo muchas cosas en la cabeza. Es muy emocionante ver todo esto. Ver esta gente, la familia. Es algo increíble lo que vivimos durante todo el Mundial. Y vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos”, sintetizó.

La entrevista se realizó en la zona mixta del Estadio de Lusail, después de que la Selección goleara a Croacia para acceder por sexta vez en su historia a la final de la Copa del Mundo. El fragmento del agradecimiento de Sofi Martínez a Leo empezó a circular en las redes y, entre tantas vueltas y repercusiones, apareció la de Gary Lineker, un ferviente defensor de Leo.

El ex goleador inglés, que enfrentó -y sufrió- a Diego Maradona en el Mundial de México 1986, es desde hace años parte del staff de la BBC, como analista de fútbol. Y desde su lugar no ceja en su empeño por ungir a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. En este caso, sorprendió con su propio comentario en Twitter sobre el video: “Tiene razón”, escribió en castellano.

Quién es la periodista argentina Sofía Martínez

Sofía María Martínez Mateos trabaja en ESPN y en la TV Pública, para la que está cubriendo el Mundial de Qatar 2020. Sus buenas apariciones como periodista como así también su relación con Diego Leuco le dieron una gran trascendencia a su carrera.

Sofi Martínez está en pareja con Diego Leuco. Ambos compartieron fotos en el Mundial de Qatar. Foto; Instagram @sofimmartinez

Con el conductor de Telenoche se conoció trabajando pero recién comenzaron a estar formalmente de novios en febrero de este año. “Hace poquito que empezamos, pero de golpe ya compartís con amigos, compartís cosas de tu vida”, contó Diego Leuco hace poco y reconoció que cuando le gusta una persona, si no le gusta lo hace le cuesta engancharse y que “a Sofía ya la conocía y me gustaba mucho su laburo”.

De hecho, una entrevista radial que le hizo para que ella hablase de su cobertura en los Juegos Olímpicos, fue la excusa ideal para pedirle el teléfono. Hoy no comparten techo pero sí muchos sueños y proyectos. Incluso, suelen hacer videos juntos que muestran en sus redes sociales, con el fin de hacerlas crecer y poder tener auspiciantes.

Antes del Mundial, había dicho de su novia que “es la gran aparición del último año en el periodismo deportivo, la gran revelación. Tiene una manera muy propia de contar las cosas”. Con esa manera propia de contar, Sofía la rompió en su nota con Messi: con sentimiento y emoción, dijo lo que muchos argentinos hubiesen querido decir en su lugar