Una mujer fue detenida en un cajero automático con 22 tarjetas de planes sociales

La organización social negó el manejo de aportes y tarjetas luego de que se hablara de un posible vínculo de la acusada con la dirigencia.

Durante la mañana del sábado, una mujer de Entre Ríos fue detenida en un cajero en Paraná retirando dinero de 22 tarjetas de planes sociales. Tras ser vinculada con la dirigencia del Movimiento Evita, la organización social desmintió rotundamente que la acusada integrara las filas de la agrupación.

La desvinculación del hecho la encabezó Emiliano Gómez Tutau, referente de la asociación política. Al respecto, manifestó que la Justicia no se puso en contacto con la organización y sostuvo que por la repercusión del caso se “tuvo que salir con un documento, porque vemos que se nos intenta adjudicar como práctica colectiva y organizativa esa conducta individual que se señala y con la que se estigmatiza”.

Emiliano Gómez Tautú

En diálogo con el medio local UNO, Gómez Tutau dijo no conocer a la mujer involucrada en el hecho porque “no participa de ningún ámbito político, no es una referencia nuestra, y tampoco está en nuestros programas de trabajo”.

Del mismo modo aclaró que el Movimiento Evita no maneja el cobro de Asignaciones Universales, a diferencia de los “programas de trabajo con los cuales desarrollamos gran parte de nuestras unidades colectivas”.

“La Asignación Universal es un derecho universal. De alguna manera se insinuó que nosotros desarrollamos una práctica de cobros, de retención de tarjetas como organización. Eso no se dice, pero queda ahí en el aire. Nosotros no otorgamos tarjetas, no damos nada de eso. No sé porque se construye esa idea”, se quejó.