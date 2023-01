Una senadora de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que el Banco Central emita nuevos billetes por los altos niveles de inflación.

La inflació lleva varioas años manteniendo en vilo a los ciudadanos argentinos. En los primeros once meses del año, la inflación marcó un crecimiento de los precios generalizado del 81,9% y los analistas estiman la posible llegada al 90% si se mantiene la tendencia. En ese marco, una senadora de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que el Banco Central y a la Casa de la Moneda, emitan nuevos billetes.

“Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, a través del Banco Central de la República Argentina y de la Casa de la Moneda, arbitren los medios necesarios, e instrumenten las medidas pertinentes, para la emisión de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos”, comenzó declarando la senadora de Tucumán, Beatríz Ávila.

Y luego, agregó: “Desde la pandemia a esta parte, aumentó la necesidad de las familias y la demanda de las empresas, de contar con más dinero en efectivo, para satisfacer los requerimientos de la vida cotidiana, sumada a la inyección de montos de dinero a personas no bancarizadas que percibieron beneficios extraordinarios por parte del Estado”. A su vez, en su proyecto, la senadora criticó al accionar del gobierno de Alberto Fernández por solo cambiar la imagen de los billetes que fueron presentados en mayo del 2022.

“La negativa por parte del Gobierno Nacional de no emitir billetes de mayor valor, con el propósito evidente de no blanquear el proceso inflacionario que nuestro país viene soportando, genera no solo preocupación en la ciudadanía, sino incertidumbre en la sociedad, al estar privada del derecho de contar con el dinero mínimo para solventar las necesidades básicas que la realidad demanda”, insistió Ávila en su proyecto.

Una senadora de la oposición le pidió al Banco Central nuevos billetes: “10.000 y 20.000 pesos”.

En ese marco, la senadora brindó varios ejemplos de como tendrían que ser los billetes, respecto de la inflación. “Considerando que $100 de enero del 2019 a diciembre del año pasado serían $586, por el efecto inflacionario, demuestra la imperiosa necesidad de que el Banco Central de la República Argentina ponga en circulación billetes de mayor denominación nominal. Un billete de $1.000 debería ser uno de $9.000 ajustado por inflación”, sostuvo.

“Hoy el billete de más alta denominación, el billete de $ 1.000 (mil pesos), tiene solamente el 18% del valor adquisitivo que tenía en el 2017, cuando se puso en circulación, en ese momento, tenía un poder adquisitivo cinco veces superior al actual. Resulta importante recordar, como dato histórico, que, en los últimos 50 años, a la moneda se le sacó 13 ceros, y la posibilidad de que próximamente se le quite 3 ceros más, implicando cada cero, un 1000% de devaluación. Esta caída del valor nominal y real del peso, se refleja en que el billete de mayor denominación actual en Argentina, es el segundo entre los que menos valor tienen, en dólares, en toda la región”, concluyó la senadora de Juntos por el Cambio.